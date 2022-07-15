Пт, 15.07.2022
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Россия отменила все ограничения на въезд иностранных граждан через любые пункты пропуска

Limon.ee
Россия отменила все ограничения на въезд иностранных граждан через любые пункты пропуска
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Пограничный пункт в Нарве
Пограничный пункт в Нарве Фото: Dmitri Lovetsky

Граница с Российской Федерацией открыта.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 июля 2022 года N 1267 отменены все ранее введенные эпидемически обусловленные временные ограничения на въезд иностранных граждан (вне зависимости от их гражданской принадлежности) и лиц без гражданства в Российскую Федерацию, а также на выезд российских граждан из России через любые пункты пропуска через государственную границу.

  • На данный момент визовые центры в Эстонии не получили новых распоряжений. 
  • Возможность оформления электронной визы пока что тоже закрыта.
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