Россия отменила все ограничения на въезд иностранных граждан через любые пункты пропуска

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2022 года N 1267 отменены все ранее введенные эпидемически обусловленные временные ограничения на въезд иностранных граждан (вне зависимости от их гражданской принадлежности) и лиц без гражданства в Российскую Федерацию, а также на выезд российских граждан из России через любые пункты пропуска через государственную границу.