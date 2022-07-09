ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто в ливень пришел на грандиозную музыкальную вечеринку Beach Grind в Пярну

Уже девятый год подряд Beach Grind становится все масштабнее, чем в предыдущие годы, о чем говорит и увеличенная площадь фестиваля. «В прошлом году фестиваль впервые проходил в Пярнуском пляжном парке и в недавно обновлённом формате, что означало, помимо прочего, более широкий жанровый состав, чем ранее. В этом году мы продолжим следовать новому формату и привезем в Пярну в самый разгар лета еще больше разнообразных и известных артистов из Эстонии и из зарубежа: Робин Шульц, Уилкинсон, Cartoon, Dub DX, Luude и Bru-C, а также nublu & gameboy tetris, Tommy Cash, NOËP, 5MIINUST, WATEVA и многих других», - говорит пресс-секретарь фестиваля Лииса Лахтметс.