8 и 9 июля в Пярнуском пляжном парке проходит музыкальный фестиваль Beach Grind. Смотрите галерею, чтобы увидеть атмосферу вечеринки в пятницу вечером, которая только начинает набирать обороты!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто в ливень пришел на грандиозную музыкальную вечеринку Beach Grind в Пярну
Смотрите, кто в ливень пришел на грандиозную музыкальную вечеринку Beach Grind в Пярну
В пятницу и субботу на фестиваль в летнюю столицу приедут 27 местных и зарубежных звезд из семи стран. Среди хедлайнеров Beach Grind: Робин Шульц (Германия), Уилкинсон (Великобритания), Bru-C (Великобритания), Dub FX и Luude из Австралии, пишет Elu24.