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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто в ливень пришел на грандиозную музыкальную вечеринку Beach Grind в Пярну

Elu24.ee muusikatoimkond Таави Сепп Limon.ee
Смотрите, кто в ливень пришел на грандиозную музыкальную вечеринку Beach Grind в Пярну
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Muusikafestival Beach Grind Pärnus.
Muusikafestival Beach Grind Pärnus. Фото: Taavi Sepp

8 и 9 июля в Пярнуском пляжном парке проходит музыкальный фестиваль Beach Grind. Смотрите галерею, чтобы увидеть атмосферу вечеринки в пятницу вечером, которая только начинает набирать обороты!

В пятницу и субботу на фестиваль в летнюю столицу приедут 27 местных и зарубежных звезд из семи стран. Среди хедлайнеров Beach Grind: Робин Шульц (Германия), Уилкинсон (Великобритания), Bru-C (Великобритания), Dub FX и Luude из Австралии, пишет Elu24.

Уже девятый год подряд Beach Grind становится все масштабнее, чем в предыдущие годы, о чем говорит и увеличенная площадь фестиваля. «В прошлом году фестиваль впервые проходил в Пярнуском пляжном парке и в недавно обновлённом формате, что означало, помимо прочего, более широкий жанровый состав, чем ранее. В этом году мы продолжим следовать новому формату и привезем в Пярну в самый разгар лета еще больше разнообразных и известных артистов из Эстонии и из зарубежа: Робин Шульц, Уилкинсон, Cartoon, Dub DX, Luude и Bru-C, а также nublu & gameboy tetris, Tommy Cash, NOËP, 5MIINUST, WATEVA и многих других», - говорит пресс-секретарь фестиваля Лииса Лахтметс.

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