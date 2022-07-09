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ФОТО ⟩ Цена на воду ужаснула гостей музыкального фестиваля Beach Grind

Анналийза Кёсс Limon.ee
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Цена на воду ужаснула гостей музыкального фестиваля Beach Grind
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Lõbusas meeleolus noored Beach Grindil. Foto on illustratiivne.
Lõbusas meeleolus noored Beach Grindil. Foto on illustratiivne. Фото: Taavi Sepp

«Неужели мы дошли до того, что должны покупать воду за четыре евро?» - интересуется приславшая Elu24 фотографии меню напитков посетительница музыкального фестиваля Beach Grind в Пярну.

«Цены совершенно возмутительные!» - говорит женщина, посетившая музыкальный фестиваль Beach Grind в Пярнуском пляжном парке вечером 8 июля. «Неужели мы дошли до того, что теперь за пол-литра воды нужно платить четыре евро?» - удивленно спрашивает она.

«По крайней мере, в коктейле есть алкоголь, и это стоит денег», - говорит она. На фото видно, что алкогольный коктейль можно купить на фестивале за 9 евро, а двойной алкогольный напиток стоит 14 евро.

Смотрите галерею с грандиозного фестиваля Beach Grind в Пярну ЗДЕСЬ!

Меню напитков на музыкальном фестивале Beach Grind.
Меню напитков на музыкальном фестивале Beach Grind. Фото: Erakogu

Любителям пива и вина придется оставить в баре 6 евро за свой любимый напиток, а любителям безалкогольных напитков - 4 евро.

Меню напитков на музыкальном фестивале Beach Grind.
Меню напитков на музыкальном фестивале Beach Grind. Фото: Erakogu

По словам женщины, в первые часы вечеринки очереди за напитками были еще довольно маленькими.

Вечер первого дня музыкального фестиваля Beach Grind.
Вечер первого дня музыкального фестиваля Beach Grind. Фото: Erakogu
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