ФОТО ⟩ Цена на воду ужаснула гостей музыкального фестиваля Beach Grind

«Цены совершенно возмутительные!» - говорит женщина, посетившая музыкальный фестиваль Beach Grind в Пярнуском пляжном парке вечером 8 июля. «Неужели мы дошли до того, что теперь за пол-литра воды нужно платить четыре евро?» - удивленно спрашивает она.

«По крайней мере, в коктейле есть алкоголь, и это стоит денег», - говорит она. На фото видно, что алкогольный коктейль можно купить на фестивале за 9 евро, а двойной алкогольный напиток стоит 14 евро.

Смотрите галерею с грандиозного фестиваля Beach Grind в Пярну ЗДЕСЬ!

Меню напитков на музыкальном фестивале Beach Grind. Фото: Erakogu

Любителям пива и вина придется оставить в баре 6 евро за свой любимый напиток, а любителям безалкогольных напитков - 4 евро.

Меню напитков на музыкальном фестивале Beach Grind. Фото: Erakogu

По словам женщины, в первые часы вечеринки очереди за напитками были еще довольно маленькими.