«Неужели мы дошли до того, что должны покупать воду за четыре евро?» - интересуется приславшая Elu24 фотографии меню напитков посетительница музыкального фестиваля Beach Grind в Пярну.
ФОТО ⟩ Цена на воду ужаснула гостей музыкального фестиваля Beach Grind
Цена на воду ужаснула гостей музыкального фестиваля Beach Grind
«Цены совершенно возмутительные!» - говорит женщина, посетившая музыкальный фестиваль Beach Grind в Пярнуском пляжном парке вечером 8 июля. «Неужели мы дошли до того, что теперь за пол-литра воды нужно платить четыре евро?» - удивленно спрашивает она.
«По крайней мере, в коктейле есть алкоголь, и это стоит денег», - говорит она. На фото видно, что алкогольный коктейль можно купить на фестивале за 9 евро, а двойной алкогольный напиток стоит 14 евро.
Смотрите галерею с грандиозного фестиваля Beach Grind в Пярну ЗДЕСЬ!
Любителям пива и вина придется оставить в баре 6 евро за свой любимый напиток, а любителям безалкогольных напитков - 4 евро.
По словам женщины, в первые часы вечеринки очереди за напитками были еще довольно маленькими.
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