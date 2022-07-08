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ВИДЕО ⟩ Подвергся атаке воды: таллиннский тренажерный зал во время ливня превратился в бассейн

Limon.ee
Подвергся атаке воды: таллиннский тренажерный зал во время ливня превратился в бассейн
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HC Gym, расположенный на Тарту мнт, затопило водой.
HC Gym, расположенный на Тарту мнт, затопило водой. Фото: скриншот видео

6 июля погода порадовала жителей Таллинна проливным дождем, превратившим не только улицы, но и столичный тренажерный зал HC Gym в бассейн.

«HC Gym Tartu mnt подвергся атаке водой! Это было вчера - сегодня всё гуд. Всех жду на тренировки! Зал принял душ и готов работать дальше», - с иронией подписал видео тренер по боксу Жора Равлуссевич.

@zhoraxxl

‼️HC Gym Tartu mnt подвергся атаке водой‼️Это было вчера - сегодня всё гуд🤪🤟👑 всех жду на тренировки! Зал принял душ и готов работать дальше😂🃏🏆https://zhoraxxl.ee

♬ оригинальный звук - Жора Равлуссевич

Тренер Жора оказался не единственным, кто поделился с пользователями TikTok необычными кадрами с тренажерного зала.

@shavkatn #tallinntiktok #tallinn #tallinnestonia #eestitiktok ♬ оригинальный звук - Shavkat

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