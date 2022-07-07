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ВИДЕО ⟩ Смотрите, июльский дождь затопил улицы Таллинна

Elu24 Limon.ee
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Смотрите, июльский дождь затопил улицы Таллинна
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Фото: Kuvatõmmis

6 июля погода порадовала жителей Таллинна проливным дождем, превратившим улицы в реки воды и причинившим головную боль тем, кто ехал на машине, пишет Elu24.

Вечером 6 июля сильный дождь затопил многие улицы Таллинна. В соцсетях жители города публиковали снимки и видео с улицы Таммсааре, где автомобили практически плавали. 

Синоптик Кайро Кийтсак опубликовал в Фейсбуке видео потопа.

Видео, снятое в туннеле Румму, опубликовано в фейсбуковской группе жителей Пирита. «Наводнение в туннеле Румму» — подпись рядом с роликом, где горожанин бредет по колено в воде.

Согласно метеосводке, в ближайшие дни в Эстонии сохранится дождивая погода, пойдут грозы. Не утоните!

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