6 июля погода порадовала жителей Таллинна проливным дождем, превратившим улицы в реки воды и причинившим головную боль тем, кто ехал на машине, пишет Elu24.
ВИДЕО ⟩ Смотрите, июльский дождь затопил улицы Таллинна
Смотрите, июльский дождь затопил улицы Таллинна
Вечером 6 июля сильный дождь затопил многие улицы Таллинна. В соцсетях жители города публиковали снимки и видео с улицы Таммсааре, где автомобили практически плавали.
Синоптик Кайро Кийтсак опубликовал в Фейсбуке видео потопа.
Видео, снятое в туннеле Румму, опубликовано в фейсбуковской группе жителей Пирита. «Наводнение в туннеле Румму» — подпись рядом с роликом, где горожанин бредет по колено в воде.
Согласно метеосводке, в ближайшие дни в Эстонии сохранится дождивая погода, пойдут грозы. Не утоните!