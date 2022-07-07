ВИДЕО ⟩ Смотрите, июльский дождь затопил улицы Таллинна

Вечером 6 июля сильный дождь затопил многие улицы Таллинна. В соцсетях жители города публиковали снимки и видео с улицы Таммсааре, где автомобили практически плавали.

Видео, снятое в туннеле Румму, опубликовано в фейсбуковской группе жителей Пирита. «Наводнение в туннеле Румму» — подпись рядом с роликом, где горожанин бредет по колено в воде.