ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как прошел самый зажигательный фестиваль ретромузыки и стиля 80-х годов

Во второй день Retrobest на двух сценах фестиваля выступили Иво Линна, Анне Вески, певица Sandra, Smilers и DJ Алари Кивисаар. В завершение фестиваля на сцену вышла группа Hermes House Band и Лоу Бега.

Смотрите, как проходил второй день самого зажигательного фестиваля южной Эстонии!

Retrobest провошел в Пюхаярве уже в шестой раз. В первый день фестиваля на главную сцену вышли Bad Boys Blue, 2 Quick Start, DJ Bobo, Рауно Мяркс и Terminaator. В течение двух дней лучшие хиты эпохи 1980-х и 1990-х годов можно было услышать и на пляжной сцене, где играли диджеи Кристо Ряябис, Эрвин Хурт, Арно Кукк и Ахто Калда. Ведущими были Пеэтер Оя и Март Юуур.