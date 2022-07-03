В субботу завершился фестиваль Retrobest, который проходил на берегу озера Пюхаярве и собрал сотни любителей ретромузыки и развлечений.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как прошел самый зажигательный фестиваль ретромузыки и стиля 80-х годов
Во второй день Retrobest на двух сценах фестиваля выступили Иво Линна, Анне Вески, певица Sandra, Smilers и DJ Алари Кивисаар. В завершение фестиваля на сцену вышла группа Hermes House Band и Лоу Бега.
Смотрите, как проходил второй день самого зажигательного фестиваля южной Эстонии!
Retrobest провошел в Пюхаярве уже в шестой раз. В первый день фестиваля на главную сцену вышли Bad Boys Blue, 2 Quick Start, DJ Bobo, Рауно Мяркс и Terminaator. В течение двух дней лучшие хиты эпохи 1980-х и 1990-х годов можно было услышать и на пляжной сцене, где играли диджеи Кристо Ряябис, Эрвин Хурт, Арно Кукк и Ахто Калда. Ведущими были Пеэтер Оя и Март Юуур.
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Фестиваль Retrobest – это тематический фестиваль ретромузыки и развлечений, предусмотренный для всех, кто любит музыку и настроение прошлых десятилетий. Это качественный семейный фестиваль на тему 1980-х и 1990-х годов. Лучшие звезды 80-х и 90-х годов вернутся, чтобы с помощью музыки напомнить о хороших временах. Фестиваль Retrobest также официально является крупнейшим праздником стиля в республике!