Retrobest, вневременный фестиваль с участием иностранных артистов, вновь проходит на берегу озера Пюхаярве. Смотрите красочную галерею Elu24, как нарядились посетители в первый день фестиваля в этом году!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Жители Эстонии оделись в стиле 80-х на главной ретро-вечеринке года!
Жители Эстонии оделись в стиле 80-х на главной ретро-вечеринке года!
Retrobest проходит на берегу озера Пюхаярве 1 и 2 июля. В течение двух дней гостей будут развлекать зарубежные артисты Lou Bega, Hermes House Band, Sandra, DJ Bobo и Bad Boys Blue. Эстонию будут представлять Smilers, 2 Quick Start, Terminaator, Анне Вески и Иво Линна. Радиоведущий Алари Кивисаар возвращается за диджейский пульт после долгого перерыва.
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