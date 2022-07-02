ГАЛЕРЕЯ ⟩ Жители Эстонии оделись в стиле 80-х на главной ретро-вечеринке года!

Retrobest проходит на берегу озера Пюхаярве 1 и 2 июля. В течение двух дней гостей будут развлекать зарубежные артисты Lou Bega, Hermes House Band, Sandra, DJ Bobo и Bad Boys Blue. Эстонию будут представлять Smilers, 2 Quick Start, Terminaator, Анне Вески и Иво Линна. Радиоведущий Алари Кивисаар возвращается за диджейский пульт после долгого перерыва.