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В Таллинне выступит дуэт АИГЕЛ — авторы хита про татарина

Limon.ee
В Таллинне выступит дуэт АИГЕЛ — авторы хита про татарина
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07.08.2021, Narva. Festival Station Narva, kolmas päev. Esinevad AIGEL, YE, Modulshtein, New Ro, AveNue.
07.08.2021, Narva. Festival Station Narva, kolmas päev. Esinevad AIGEL, YE, Modulshtein, New Ro, AveNue. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

АИГЕЛ — российско-татарский электронный хип-хоп-дуэт, состоящий из автора текстов из Набережных Челнов Айгель Гайсиной и электронного музыканта из Санкт-Петербурга Ильи Барамии. Ребята вновь приехали в Эстонию 

В репертуаре коллектива песни на татарском языке (в том числе целый альбом, записанный только на нём.) Тексты коллектива в основном описывают личные переживания Айгель, связанные с судебным процессом, заключением возлюбленного и ожиданием его освобождения. В числе артистов, повлиявших на творчество дуэта, музыканты называют Run the Jewels. 2017 вышел дебютный альбом «1190». 20 ноября 2020 АИГЕЛ выпустил свой четвёртый альбом «Пыяла». Он включает в себя 8 треков, посвящённых теме родительства, свободы и служения будущему.

В прошлом году дуэт выступил на фестивале Station Narva. Смотрите эксклюзивное интервью Limon.ee c артистами ЗДЕСЬ!

Однако АИГЕЛ — это не только про музыку, но и про визуал. У коллектива за 5 лет существования накопилось достаточно примечательных клипов: тот самый «Татарин», кинематографичный You’re Born, мрачное видео на песню «Пыяла» и т.д.

Выступление пройдет сегодня 28.06, в таллиннском Sveta Bar, по адресу Telliskivi 62. Двери открываются в 19, а артисты выйдут на сцену в 21.00.
Более подробно о мероприятии читайте ЗДЕСЬ!

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