В Таллинне выступит дуэт АИГЕЛ — авторы хита про татарина

В репертуаре коллектива песни на татарском языке (в том числе целый альбом, записанный только на нём.) Тексты коллектива в основном описывают личные переживания Айгель, связанные с судебным процессом, заключением возлюбленного и ожиданием его освобождения. В числе артистов, повлиявших на творчество дуэта, музыканты называют Run the Jewels. 2017 вышел дебютный альбом «1190». 20 ноября 2020 АИГЕЛ выпустил свой четвёртый альбом «Пыяла». Он включает в себя 8 треков, посвящённых теме родительства, свободы и служения будущему.

В прошлом году дуэт выступил на фестивале Station Narva. Смотрите эксклюзивное интервью Limon.ee c артистами ЗДЕСЬ!

Однако АИГЕЛ — это не только про музыку, но и про визуал. У коллектива за 5 лет существования накопилось достаточно примечательных клипов: тот самый «Татарин», кинематографичный You’re Born, мрачное видео на песню «Пыяла» и т.д.