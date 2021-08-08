Эксклюзивное интервью с АИГЕЛ: «Я боялась, что меня не поймут» — впечатления и концерт в Эстонии

Участники группы АИГЕЛ: Айгель Гайсина – поэтесса, солистка дуэта и Илья Барамия - звукорежиссер, создатель музыки. Группа выступает в жанре электронный хоп-хоп. Айгель родом из Набережных Челнов (Татарстан), а Илья из Санкт-Петербурга. Это тандем очень талантливых людей с красивой душой.

Знакомство группы с жителями города и туристами началось еще на городской площадке для выступлений недалеко от замка, на берегу реки Наровы. Местные, которые решили не идти в этом году на Station Narva очень обрадовалось такому, хоть и короткому, но зато бесплатному выступлению. Если честно этот камерный концерт прошел настолько душевно, что лично мне он даже больше понравился, чем основной. Просто там люди и артисты настолько хорошо смогли прочувствовать друг друга, что аж захватывало дыхание. Такое выступление дало колоссальный заряд энергии и крутой энергетики.

«Когда мы дали маленький концертик в городе, нам удалось его немного увидеть и прочувствовать. И вот здесь (в Нарвской замке) сейчас выступили — все люди такие улыбающиеся, столько добра от них идет. Нам это очень понравилось!», - делится первыми впечатлениями артистка.

Смотрите галерею, как это было!

А вообще, это первый заграничный концерт группы после введения ограничений. Эстонии крупно повезло, что такие замечательные артисты смогли выступить в рамках фестиваля.

— А вы ранее бывали в Эстонии? Выступали в других городах у нас?

Илья Барамия и Айгель: Ну мы в Таллинне выступали. Дважды.

В Таллинн артисты с удовольствием вернуться, как только их пригласят.

— Как вас приняла Нарва?

А.Г.: Мы действительно не ожидали такого теплого приема, потому что мы не знали сколько людей слушают наши песни и понимают ли их вообще. Это было интересно. Прием выдался настолько теплым.

Маленькие большие города

Илья поделился небольшой подробностью из своей жизни. Оказывается, музыкант проживает в совсем маленьком городе недалеко от Санкт-Петербурга. Айгель же рассказала, как в ее восприятии человек существует в большом и маленьком городе.

Эстонская кухня

- Люблю пюрешку с котлеткой! - А я жареное мясо.

- так ребята описали свои любимые блюда. Это так мило, на самом деле. Так по-домашнему. Эстонскую национальную кухню в полной мере им еще не довелось попробовать. В следующий раз, если будут в Таллинне, то обязательно приглашу их в эстонский ресторан. Ведь нам удалось поближе познакомиться после концерта и весело провести время!

Пишите комментарии, кто посещал выступления АИГЕЛ и как вам оно?