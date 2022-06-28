ФОТО ⟩ Последние почести: Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище

Поклонники и друзья до сих пор не верят в смерть Юрия Шатунова, который скончался после обширного инфаркта в ночь на 23 июня.

Похороны прошли на Троекуровском кладбище в Москве. Перед этим тело 48-летнего Юрия Шатунова кремировали.

Прощание с кумиром 80-90-х растянулось на три дня. В первый день двери прощального зала Троекуровского кладбища открылись для поклонников. Народу собралось настолько много, что многие занимали очередь с двух часов ночи. В итоге — проститься с Шатуновым пришли более 15 тысяч человек.

На второй день было назначено прощание для семьи, близких и друзей певца. Из Германии прилетела его Вдова Светлана и дети — девятилетняя дочь Эстелла и 15-летний сын Дэннис. И лишь на третий день, после кремации урна с прахом знаменитости предали земле.

Напомним, Юрий Шатунов скончался в Подмосковье из-за острой сердечной недостаточности. Позже у него диагностировали трансмуральный инфаркт (одна из наиболее тяжелых форм инфаркта, при которой поражаются все мышцы сердца). СМИ сообщают о том, что друзья своевременно вызвали скорую, но та отказалась приезжать на вызов, вследствие чего были потеряны 40 минут. Возможно, если бы врачи прибыли на вызов, музыкант был бы жив.

Артист почувствовал себя плохо во время отдыха, сказал, что печет в груди, тяжело дышать. Приятели доставили его в ближайшее медицинское учреждение, после чего отвезли в больницу в Домодедове в состоянии клинической смерти. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти артиста.