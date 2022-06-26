ФОТО И ВИДЕО ⟩ Как прощались с Шатуновым: тысячи людей и море белых роз

Среди желающих проститься были не только коллеги по цеху, но и простые люди разных возрастов: не только поколение 80-90-х но и молодежь. В руках у людей были белые розы. В ожидании начала церемонии поклонники пели хиты Юрия Шатунова: "Белые розы", "Не бойся, не бойся..." и "Розовый вечер" и другие.

Журналисты указали, что в траурном зале Троекуровского кладбища тоже звучала музыка, а гроб певца был символично декорирован бутонами белых роз. Отмечается, что к дверям зала выстроилась очередь на десятки метров. Люди стояли под палящим солнцем. Рядом дежурили бригады скорой помощи.

За сына Юрия Шатунова на похоронах артиста приняли другого мальчика

На похоронах солиста музыкальной группы «Ласковый май» Юрия Шатунова был замечен мальчик, похожий на сына певца. СМИ поспешили написать, что на прощание с артистом приехал его сын Дэннис, однако позже выяснилось, что это не он.

Фото: скриншот видео

Напомним, у музыканта осталась супруга Светлана и двое детей, которые скоро прибудут в Москву из Германии на церемонию кремации и захоронения. На публичное прощание вдова приехать не успела.