Прощание с Юрием Шатуновым проходит в воскресенье, 26 июня, в помещении Прощального зала Троекуровского кладбища в Москве. Юрий Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Как прощались с Шатуновым: тысячи людей и море белых роз
Среди желающих проститься были не только коллеги по цеху, но и простые люди разных возрастов: не только поколение 80-90-х но и молодежь. В руках у людей были белые розы. В ожидании начала церемонии поклонники пели хиты Юрия Шатунова: "Белые розы", "Не бойся, не бойся..." и "Розовый вечер" и другие.
Журналисты указали, что в траурном зале Троекуровского кладбища тоже звучала музыка, а гроб певца был символично декорирован бутонами белых роз. Отмечается, что к дверям зала выстроилась очередь на десятки метров. Люди стояли под палящим солнцем. Рядом дежурили бригады скорой помощи.
За сына Юрия Шатунова на похоронах артиста приняли другого мальчика
На похоронах солиста музыкальной группы «Ласковый май» Юрия Шатунова был замечен мальчик, похожий на сына певца. СМИ поспешили написать, что на прощание с артистом приехал его сын Дэннис, однако позже выяснилось, что это не он.
Напомним, у музыканта осталась супруга Светлана и двое детей, которые скоро прибудут в Москву из Германии на церемонию кремации и захоронения. На публичное прощание вдова приехать не успела.
Напомним, Юрий Шатунов скончался в Подмосковье из-за острой сердечной недостаточности. Позже у него диагностировали трансмуральный инфаркт (одна из наиболее тяжелых форм инфаркта, при которой поражаются все мышцы сердца). СМИ сообщают о том, что друзья своевременно вызвали скорую, но та отказалась приезжать на вызов, вследствие чего были потеряны 40 минут. Возможно, если бы врачи прибыли на вызов, музыкант был бы жив, пишет Starhit.
Артист почувствовал себя плохо во время отдыха, сказал, что печет в груди, тяжело дышать. Приятели доставили его в ближайшее медицинское учреждение, после чего отвезли в больницу в Домодедове в состоянии клинической смерти. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти артиста.
У Юрия остались жена и двое детей, которые летят из Германии, чтобы проститься с любимым отцом и мужем.
Светлана простится с мужем завтра, церемония пройдет для родных и друзей артиста в узком кругу. Тело музыканта по его желанию будет кремировано и захоронено на Троекуровском кладбище 28 июня. Похороны состоятся в частном порядке в присутствии самых близких.
Светлана и Юрий познакомились в Германии, куда артист перебрался после распада «Ласкового мая» в 1991 году. Она юрист по образованию и не имеет отношения к шоу-бизнесу. В 2006 году Светлана родила сына, которому дали имя Дэннис. Через год они с Юрием поженились. В 2013 у них родилась Эстелла. На своем последнем концерте Юрий много говорил о своей семье, признавался жене в любви и благодарил за детей, пишет The Voice.
На церемонии прощания сегодня появился 58-летний основатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов. Автор хитов «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» у гроба своего друга пообещал, что будет отстаивать права его вдовы и детей.