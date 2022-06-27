Певица Валерия напугала друзей и поклонников свежим роликом в соцсетях. В кадре запечатлено падение певицы на сцене. Оказалось, во время съемок очередного шоу звезда травмировала колено.
ВИДЕО ⟩ «Солидарна с патриархом»: Валерия упала на съемках новой телепередачи
Накануне певица посетила показ мод, выступила перед выпускниками, поздравила Егора Крида с днем рождения. Но во время съемок новой передачи что-то пошло не так. Шагая по сцене в белом мини-платье на высоких каблуках Валерия оступилась и упала. Зрители вскрикнули от неожиданности, но звезда быстро поднялась и продолжила выступление, пишет Starhit.
«Решила проявить солидарность с Патриархом Кириллом, который ранее поскользнулся и упал на службе. А если серьезно, то со мной такое впервые, ни разу не падала на сцене. Снимали новую тв-программу.
Пол был темный, блестящий, края ступенек незаметны — одну не увидела. Приятного, конечно, мало, коленки расшибла прилично, но жить можно. В следующий раз буду внимательнее. Спасибо всем, кто проявил беспокойство», — прокомментировала свой «полет» певица, которая не зря упомянула в своем посте патриарха — в Сети вовсю обсуждают падение священнослужителя в ходе церковной службы в Новороссийске.
Многих звезд обеспокоило состояние Валерии. «Божечки, аж вскрикнул! Лера, береги себя. Пусть ушиб быстро-быстро пройдет! Хорошо, что на улыбке в итоге! Но, признаюсь честно, все-таки даже изящно выглядишь! Ведь в падениях я тоже разбираюсь теперь», — сказал Дима Билан. «Лерочка, надеюсь все обошлось! Выглядит очень больно», — выразила беспокойство Алсу. Также на падение артистки отреагировали Филипп Киркоров, Саша Савельева, Юлия Барановская и многие другие.
Отметим, что сама артистка весьма раздосадована падением, ведь делает все для того, чтобы не потерять хорошую физическую форму. Певице 54 года, но, несмотря на это, она замечательно выглядит. Много времени уделяет спорту, следит за питанием.