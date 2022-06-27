ВИДЕО ⟩ «Солидарна с патриархом»: Валерия упала на съемках новой телепередачи

Накануне певица посетила показ мод, выступила перед выпускниками, поздравила Егора Крида с днем рождения. Но во время съемок новой передачи что-то пошло не так. Шагая по сцене в белом мини-платье на высоких каблуках Валерия оступилась и упала. Зрители вскрикнули от неожиданности, но звезда быстро поднялась и продолжила выступление, пишет Starhit.

«Решила проявить солидарность с Патриархом Кириллом, который ранее поскользнулся и упал на службе. А если серьезно, то со мной такое впервые, ни разу не падала на сцене. Снимали новую тв-программу.

Пол был темный, блестящий, края ступенек незаметны — одну не увидела. Приятного, конечно, мало, коленки расшибла прилично, но жить можно. В следующий раз буду внимательнее. Спасибо всем, кто проявил беспокойство», — прокомментировала свой «полет» певица, которая не зря упомянула в своем посте патриарха — в Сети вовсю обсуждают падение священнослужителя в ходе церковной службы в Новороссийске.

Многих звезд обеспокоило состояние Валерии. «Божечки, аж вскрикнул! Лера, береги себя. Пусть ушиб быстро-быстро пройдет! Хорошо, что на улыбке в итоге! Но, признаюсь честно, все-таки даже изящно выглядишь! Ведь в падениях я тоже разбираюсь теперь», — сказал Дима Билан. «Лерочка, надеюсь все обошлось! Выглядит очень больно», — выразила беспокойство Алсу. Также на падение артистки отреагировали Филипп Киркоров, Саша Савельева, Юлия Барановская и многие другие.