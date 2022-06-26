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Патриарх Кирилл упал во время литургии. Он объяснил свое падение законами физики

Limon.ee
Патриарх Кирилл упал во время литургии. Он объяснил свое падение законами физики
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Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл Фото: Shutterstock

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл упал во время богослужения в новом храме Новороссийска. Свое падение он объяснил законами физики, передает РБК.

Патриарх посетил храм Благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Новороссийске, чтобы освятить его. 

После окропления храма святой водой патриарх Кирилл начал спускаться с амвона (возвышение в центре храма), но поскользнулся и упал на пол. После этого он продолжил богослужение, пишет «Правда жизни».

«То, что я сегодня упал, ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией без всякий последствий», — сказал глава Русской православной церкви.

По данным канала «Кубань24», новый храм — это единственный храм-маяк в Краснодарском крае. Он вмещает около 500 человек.

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