Патриарх Кирилл упал во время литургии. Он объяснил свое падение законами физики

После окропления храма святой водой патриарх Кирилл начал спускаться с амвона (возвышение в центре храма), но поскользнулся и упал на пол. После этого он продолжил богослужение, пишет «Правда жизни».

«То, что я сегодня упал, ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией без всякий последствий», — сказал глава Русской православной церкви.