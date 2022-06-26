Патриарх Московский и всея Руси Кирилл упал во время богослужения в новом храме Новороссийска. Свое падение он объяснил законами физики, передает РБК.
Патриарх Кирилл упал во время литургии. Он объяснил свое падение законами физики
Патриарх посетил храм Благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Новороссийске, чтобы освятить его.
После окропления храма святой водой патриарх Кирилл начал спускаться с амвона (возвышение в центре храма), но поскользнулся и упал на пол. После этого он продолжил богослужение, пишет «Правда жизни».
«То, что я сегодня упал, ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией без всякий последствий», — сказал глава Русской православной церкви.
По данным канала «Кубань24», новый храм — это единственный храм-маяк в Краснодарском крае. Он вмещает около 500 человек.