Эстонский семейный врач призывает ограничить права мужчин: сперматозоиды должны быть государственной собственностью

Это крайне противоречивое решение, которое разрывает полувековые конституционные гарантии по одному из самых спорных и горячих вопросов в американской политике, пишет Elu24.

Суд с консервативным большинством отменил историческое решение 1973 года по делу по делу «Роу против Уэйда», которое установило право женщины на аборт и предоставило штатам право решать, разрешать или запрещать эту процедуру.

«Читая новости о том, как демократические США движутся к запрету абортов, я думаю про нас... эти законы еще не совсем совершенны. Ежу понятно, что женщина не имеет права принимать решения относительно своего тела, своей сексуальности, других свобод», — с сарказмом пишет Йоллер в своем посте.

Семейный врач добавляет, что если женщина беременна, она автоматически становится собственностью государства, и государство решает, что она может делать, а что нет. «В будущем также будет регулироваться то, что женщина может делать или есть, думать или чувствовать во время беременности (или в течение своего фертильного периода). В этом вопросе я полностью доверяю сторонникам борьбы с абортами: они знают!» — иронизирует Йоллер.

«Но также ясно, что мужчины должны быть равны с женщинами в правовом отношении. И я встречала много мужчин, которые эгоистичны, или, например, курят, или слишком мало, или слишком много занимаются спортом, или вообще делают то, что неправильно! Например, они пьют алкоголь!» — продолжает она.

«Поэтому нам нужно принять еще несколько законов и сделать первые шаги по ограничению прав мужчин. Пусть мужская сперма станет собственностью государства, национальным капиталом!» — заявила семейный врач.