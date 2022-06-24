В США отменили право женщин на аборт

Через несколько минут после обнародования постановления суда генпрокурор штата Миссури Эрик Шмитт подписал закон о запрете абортов. «Это монументальный день святости жизни», — отмечается в соцсетях генпрокурора.

В тринадцати штатах — в основном на юге и Среднем Западе — уже приняты законы, запрещающие аборты в случае отмены решения по делу «Роу против Уэйда», отмечает Associated Press. Еще в шести штатах действуют почти полные запреты или запреты на аборт после шестой недели беременности — к этому моменту большинство женщин даже не знают о зачатии.

В еще более чем пяти штатах власти будут выбирать между принятыми еще до 1973 года полными запретами на аборты и новыми законами, ограничивающими период, в которой можно сделать аборт, пишет издание «Правила Жизни».