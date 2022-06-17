«Нас поставили перед фактом»: в Украине жестко отреагировали на отказ проводить Евровидение-2023

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отреагировал на заявление Европейского вещательного союза по поводу Евровидения-2023.

Так, в EBU заявили, что в Украине не может быть проведен конкурс, поскольку «не все условия могут быть выполнены».

Со своей стороны министр заявил, что Украина не согласна с таким решением и требует дополнительных переговоров. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Украина не согласна с характером принятия такого решения – когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов. Но считает, что имеет все основания для проведения дальнейших переговоров и нахождения общего решения, которое будет удовлетворять все стороны. Мы честно выиграли Евровидение-2022 и выполнили все условия в указанные сроки относительно процесса согласования его проведения в Украине — предоставили ответы и гарантии по нормам безопасности и возможные места проведения конкурса», - отметил министр культуры.

Также Ткаченко добавил, что проведение конкурса в Украине – это мощный сигнал для всего мира, что он поддерживает наше государство сейчас.

Украина поставила условие

«Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно отмечено Европейскому языковому союзу. Поэтому мы требуем дополнительных переговоров по проведению »Евровидения-2023« в Украине», – отметил он.