Европейский Вещательный Союз: Евровидение 2023 проводиться в Украине не будет

Дословно: "Европейский Вещательный Союз хотел бы поблагодарить Украину за их искреннее сотрудничество и приверженность изучению всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra’s 14 мая в Турине и поделиться своей печалью и разочарованием по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине...

В результате этого решения, в соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, Европейский Вещательный Союз теперь начнет переговоры с BBC, занявшей второе место в этом году, о потенциальном проведении конкурса песни Евровидение 2023 года в Соединенном Королевстве".