ВИДЕО ⟩ Выбор кухонной утвари – это просто? Какие ошибки превращают кастрюли в настоящих вредителей здоровья

Выбор кухонной утвари – это просто? Какие ошибки превращают кастрюли в настоящих вредителей здоровья
Как не ошибится в выборе посуды?
Может ли кухонная утварь быть опасна для здоровья?
Кто виноват в порче недавно купленной посуды?
У многих хозяек есть своя любимая кастрюля или сковородка, которая десятилетиями «кормит» всю семью. Но так ли они безопасны в использовании или являются настоящими кастрюлями-убийцами? Редакция Limon обратилась к экспертам в области кухонной утвари, чтобы выяснить, какая посуда может быть опасна для здоровья и что необходимо учитывать при выборе сковородок и кастрюль.
Ранее Limon писал, что тефлоновая сковорода с крошащимися царапинами или, того хуже, исцарапанная алюминиевая кастрюлька подлежит немедленной отправке в мусорку. В тоже время подчеркивались преимущества керамической, чугунной и стеклянной посуды. Мы попросили специалистов поделиться экспертным мнением о том, какая кухонная утварь будет служить долго и надежно, а также какие ошибки могут причинить вред не только посуде, но и тем, кто из нее ест.
Существуют ли кастрюли-убийцы?
«Кастрюли-убийцы – громко сказано! Есть тефлоновое покрытие, которое очень вредить здоровью, если его нагреть до 450 градусов», – отметила продавец-консультант Kaubamaja с многолетним стажем продажи кухонной утвари Екатерина Тарасова.
Екатерина рекомендует читателям обратить внимание на швейцарского производителя Swiss Diamond, датский бренд ScanPan, французского производителя Le Creuset, финскую кухонную утварь Fiskars и конечно на посуду всемирно распространённого бренда Tefal, популярного и в Эстонии.
«Лично мне очень нравится Swiss Diamond! Сама ее использую. Если правильно пользоваться сковородкой, то она прослужит долго!»
Подходите к выбору посуды ответственно, и всегда перед покупкой, если не уверены в своем выборе, консультируйтесь со специалистами!
Мы обратились за комментариями к производителям посуды. Нам ответил Сергей Пярн, эстонский предприниматель, коммерческий директор Le Creuset Russia.
Как не ошибиться при выборе кухонной утвари (сковородок, кастрюль)? На что необходимо обратить внимание?
В первую очередь исходите из того, какая кухонная утварь и для чего вам нужна. Лучше иметь немного предметов, но универсальные в использовании.
При выборе кухонной утвари я бы руководствовалась 4 критериями:
Хорошая способность проводить и удерживать тепло. Это зависит от материала и особенностей конструкции. Беспроигрышный вариант – посуда из высококачественной стали с толстым многослойным дном. Важно, чтобы температура распределялась равномерно и поддерживалась за счет дна и стенок – то есть и в горизонтальной, и в вертикальной плоскости. Поэтому одинаково важны и материал дна, и материал корпуса.
Удобство в использовании. Посуда должна быть комфортного веса, чтобы её было удобно регулярно использовать – доставать, убирать, мыть. Правильный размер – не огромный, такой, чтобы посуда помещалась в шкаф для хранения, но и не выбирайте очень маленькую посуду, чтобы вы могли готовить и для себя, и для нескольких человек.
В плане веса исключение можно сделать для чугунной посуды – хоть весить она и будет прилично, но зато такая сковорода очень хорошо проводит и удерживает тепло, и прослужить может вечность.
Удобство в обслуживании. Хорошая посуда должна подходить для любых плит, духовки и посудомойки = быть универсальной. Прекрасный пример такой посуды – бренд Le Creuset. Наши сковороды и кастрюли как из чугуна, нержавеющей стали, так и с антипригарным покрытием, можно использовать на любых видах плит, включая индукционные, в духовке и в посудомойке.
Не выбирайте медные кастрюли, которые надо чистить руками и периодически отдавать в мастерскую для обновления покрытия, или чугунные сковороды без покрытия, которые нужно прокаливать и умасливать – так вы сами себе усложните жизнь.
Дизайн. Важны продуманные детали дизайна, которые делаю использование более удобным и функциональным. Если вы постоянно оставляете после себя лужи, сливая воду от пасты, возможно, проблема не в ваших навыках, а в дизайне кастрюли, и стоит её заменить. Посуда Le Creuset – это опять-таки отличный пример функционального дизайна. Например, вся посуда серии из нержавеющей стали имеет удобные для слива края, а внутри каждого изделия этой серии есть мерная шкала. Ручки крепятся с помощью заклёпок и не разбалтываются со временем. На посуде большого диаметра есть вспомогательные ручки для удобного захвата и перемещения.
Cтоит ли переплачивать за бренд? Чем сковородка или кастрюля за 20 евро отличается от кастрюли за 400 евро?
В случае с кухонным инвентарем цена и качество всё-таки часто взаимосвязаны, поэтому ответ – да, стоит. В дорогостоящую посуду имеет смысл вкладываться, если вы готовите регулярно – она однозначно окупится. Качественная посуда при правильном обращении прослужит вам несколько десятилетий.
Какие профессиональные советы вы можете дать читателям по использованию и уходу за кастрюлями, сковородками?
Соблюдение рекомендаций по надлежащему уходу и эксплуатации позволяет продлить срок службы вашей посуды – и неважно, стоила она 500 рублей или 20 тысяч.
Соблюдайте температурный режим, рекомендованный для того или иного изделия. Зачастую лучших результатов можно достичь, готовя на низком или среднем огне. Сильный нагрев, как правило, стоит использовать для кипячения воды или варки овощей.
Будьте терпеливы: если это посуда из чугуна, ей нужно дать время, чтобы нагреться. Чугун – очень теплоёмкий материал, хорошо прогревается и долго держит тепло, поэтому лучших результатов можно достичь, готовя на низкой и средней температуре. Сильный огонь становится причиной пригорания.
Большинство кухонной утвари можно мыть в посудомоечной машине, но ручная мойка продлит срок службы вашей посуды и сохранит привлекательный внешний вид дольше.
Для эффективного приготовления и во избежание перегрева и повреждения ручек подбирайте диаметр дна посуды под размер конфорки, на которой она будет использоваться. Если готовите на газовой плите, то следите за тем, чтобы газовое пламя не выступало за пределы основания и не поднималось по боковым стенкам.
Используйте силиконовые, деревянные или аксессуары из термопластика, чтобы защитить внутреннюю поверхность посуды от повреждений.
Всегда охлаждайте горячую посуду в течение нескольких минут перед мытьём. Не погружайте горячую посуду в холодную воду, так как это может привести к термическому шоку и повреждению поверхности. Не оставляйте пустую посуду нагреваться без присмотра. Перегрев на плите также приводит к термическому шоку.
Мы поговорили с шеф-поваром Armudu Юлией Голышевой, и узнали, какой посудой предпочитают пользоваться на профессиональной кухне.