ВИДЕО ⟩ Выбор кухонной утвари – это просто? Какие ошибки превращают кастрюли в настоящих вредителей здоровья

Дизайн. Важны продуманные детали дизайна, которые делаю использование более удобным и функциональным. Если вы постоянно оставляете после себя лужи, сливая воду от пасты, возможно, проблема не в ваших навыках, а в дизайне кастрюли, и стоит её заменить. Посуда Le Creuset – это опять-таки отличный пример функционального дизайна. Например, вся посуда серии из нержавеющей стали имеет удобные для слива края, а внутри каждого изделия этой серии есть мерная шкала. Ручки крепятся с помощью заклёпок и не разбалтываются со временем. На посуде большого диаметра есть вспомогательные ручки для удобного захвата и перемещения.

У различной кухонной посуды могут быть свои особенности и свои условия применения. Фото: Shutterstock

Cтоит ли переплачивать за бренд? Чем сковородка или кастрюля за 20 евро отличается от кастрюли за 400 евро?

В случае с кухонным инвентарем цена и качество всё-таки часто взаимосвязаны, поэтому ответ – да, стоит. В дорогостоящую посуду имеет смысл вкладываться, если вы готовите регулярно – она однозначно окупится. Качественная посуда при правильном обращении прослужит вам несколько десятилетий.

Какие профессиональные советы вы можете дать читателям по использованию и уходу за кастрюлями, сковородками?

Соблюдение рекомендаций по надлежащему уходу и эксплуатации позволяет продлить срок службы вашей посуды – и неважно, стоила она 500 рублей или 20 тысяч.