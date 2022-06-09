У многих хозяек есть своя любимая кастрюля или сковородка, которая десятилетиями «кормит» всю семью. И если это эмалированная посуда со сколами и трещинами, алюминиевый ковш с мятым боком, тефлоновая сковорода с крошащимися царапинами или, того хуже, исцарапанная алюминиевая кастрюлька – немедленно отправляйте это в мусорку. Потому что еда в такой посуде превращается в отраву, утверждает украинский врач Юрий Габорец на портале vesti.ua.
Кастрюля-убийца: в какой посуде готовить вредно для здоровья
Алюминий
Алюминиевая посуда единогласно признана самой вредной для здоровья. В ней не рекомендуется варить острые и кислые блюда, тушить и жарить овощи, кипятить молоко. И варить варенье – тоже, поскольку фрукты содержат кислоты, взаимодействующие с металлом. Уже при небольшом нагреве даже слабые кислоты и щелочи разрушают алюминий, и он попадает в пищу. Ни в коем случае нельзя в такой посуде квасить капусту. И, конечно, нельзя хранить готовые блюда. На стенках таких кастрюль образуется пленка из оксида металла, и она негативно влияет на продукты.
Многие хозяйки обожают начищать бока и «внутренности» своих алюминиевых кастрюлек порошком и любоваться, «как сверкает». «Как раз этого делать не надо: частички алюминия попадают в пищу, а у этого металла есть свойство накапливаться в организме, что может вызывать тяжелые заболевания, – говорит Юрий Габорец. – Клеточный яд, который появляется при воздействии алюминия, провоцирует развитие онкологических заболеваний. Особенно это опасно для людей, которые имеют вредные привычки (курение, употребление спиртных напитков), работающих на вредных производствах».
Эмаль
Сама по себе эмаль не вредна для здоровья, и в покрытой ею посуде можно смело кипятить воду, варить супы и компоты. Даже готовить соленья и маринады. Но только до появления первой царапины, не говоря уже о трещинах и сколах. «Под эмалью находится металл, причем, как правило, далеко не высшего качества, – предупреждает эксперт. – При повреждении эмали к металлу проникает влага, и начинается процесс коррозии: вредные вещества попадают прямо к нам в пищу. Особенно опасна в этом отношении дешевая посуда из Китая – в составе металла может быть никель и другие вредные элементы».
Выбирая эмалированную посуду, отдавайте предпочтение кастрюлям с двойным слоем эмали. Кроме того, согласно требованиям ГОСТа, внутри посуда должны быть покрыта эмалью только определенных цветов – черного, белого, кремового, белого, серо-голубого и синего. Иные оттенки недопустимы. И стоит знать, что дольше служит посуда, которую при изготовлении обмакивают в эмаль, а не та, на которую эмаль напыляют. А когда эмаль начнет стираться со временем – замечали, наверное, что внутри, ближе ко дну, кастрюли становятся «бледными», шершавыми, – сразу выкидывать. «Шершавые» частички очень легко отделяются и варятся вместе с супом.
Тефлон
Посуда с таким покрытием пользуется большой популярностью, ведь в ней можно готовить без масла. Однако в погоне за уменьшением количества калорий мы вредим своему здоровью. Такие сковородки нельзя перегревать: максимальная температура – 180 °С, а если выше, то в тефлоновом покрытии возникают микротрещины и микропоры. Через них пища взаимодействует с металлической основой сковороды. Тут примерно та же история, что и со сколотой эмалированной посудой.
«Вреден не столько сам тефлон со сковородки – доказано, что антипригарное покрытие не усваивается организмом, в отличие от тефлонового порошка, который используется на производствах и вызывает опасные заболевания у работников, что было доказано многочисленными экспертизами, – рассказывает Юрий Габорец. – Вреден металл, из которого изготовлена сковорода, чаще всего это – алюминий. Однако и в тефлоне присутствует кислота, которая может вызывать различные заболевания, особенно сердца и сосудов».
Нержавейка
Посуда из нержавеющей стали прочна, красива, удобна. Кастрюли, сковороды, ковши и кружки считаются самой лучшей утварью для кухни: их удобно мыть, они не бьются. Но часто в состав «нержавеющего» сплава, особенно бюджетной посуды с рынка, может входить никель, который является аллергеном и может вызывать различные заболевания; особенно опасен он для беременных. О сомнительном качестве говорит даже внешний вид: стенки у таких кастрюлек тонкие, как и дно у сковородок. Если уж и покупать посуду из нержавейки, выбирайте изделия с надписями «без никеля» (nickel-free). И желательно стопроцентную stainless steel. Допускается не более 10% других металлов в составе сковороды.
В любом случае, в металлических кастрюлях и сковородках не рекомендуется готовить острые и кислые блюда – они вызывают окисление и выделение вредных солей из металла. И уж тем более хранить пищу: обязательно перекладывайте в специальные контейнеры для хранения. Кстати, некоторые виды дешевой посуды содержат примесь меди, поэтому пища приобретает характерный металлический привкус.
ТОП-3 лучших варианта
Керамика
В глиняных горшках еду готовили испокон веков, а сегодня на смену ей пришла керамика – соединение глины с органическими минералами. Такая посуда имеет множество плюсов: она химически инертна, не выделяет вредных веществ при перегреве, и накипи в ней не бывает. Если из керамики только покрытие, например, на сковороде – чем оно толще, тем лучше (5-7 мм). Поверхность керамической посуды иногда покрывают лаком, глазурью, росписью… Лучше избегать всех этих «излишеств», поскольку в состав красок могут входить небезопасные для здоровья вещества.
Чугун
Настоящий чугун, без «примесей» – прекрасный вариант: пища в такой посуде почти не пригорает, медленно нагревается (поэтому особенно хорошо в ней тушить) и медленно остывает. Чугун химически инертен – не вступает в реакции с продуктами и особенно устойчив к кислотам. При правильном уходе – не ржавеет (после мытья нужно сразу вытирать). Единственный минус: такая посуда очень тяжелая.
Стекло
Закаленное и жаропрочное стекло – один из наиболее экологически чистых материалов для изготовления посуды. В таких кастрюлях, сковородках и формах без опаски можно кипятить воду, готовить еду и запекать мясо или рыбу. Стекло также подходит для готовки в микроволновке. Оно химически инертно. Но это при условии, что в составе – лишь кварцевый песок, без примесей. И избегайте подделок – на рынке много посуды, «замаскированной» под стекло, например, из прозрачного пластика. Требуйте сертификат качества! И взвесьте посудину: настоящее стекло – тяжелое.
Выбросить нельзя оставить
Чем чревато использование некачественной посуды? Интоксикацией организма, которая выражается в таких симптомах: слабость, тошнота, ослабление иммунитета, частые простудные заболевания. Также могут возникать гастриты, энтериты, колиты, запор и диарея. Не исключены проблемы с почками, печенью, а также с женским здоровьем. Нарушения сна и прогрессирование болезни Альцгеймера у пожилых людей.
Опасность дешевой посуды из Китая в том, что в составе металла может быть никель и другие вредные элементы. Конечно, это процесс длительный, незаметный, занимающий не один год. Если вы заметили, что стали чувствовать себя не очень хорошо и при этом посуда на вашей кухне оставляет желать лучшего, это повод заменить утварь на новую. «Особенно если вы проходите курс какого-либо лечения, но при этом продолжаете использовать вредную посуду, то тем самым сводите на нет усилия врачей и лечебный эффект», — предостерегает доктор.