Кастрюля-убийца: в какой посуде готовить вредно для здоровья

Алюминий

Алюминиевая посуда единогласно признана самой вредной для здоровья. В ней не рекомендуется варить острые и кислые блюда, тушить и жарить овощи, кипятить молоко. И варить варенье – тоже, поскольку фрукты содержат кислоты, взаимодействующие с металлом. Уже при небольшом нагреве даже слабые кислоты и щелочи разрушают алюминий, и он попадает в пищу. Ни в коем случае нельзя в такой посуде квасить капусту. И, конечно, нельзя хранить готовые блюда. На стенках таких кастрюль образуется пленка из оксида металла, и она негативно влияет на продукты.

Многие хозяйки обожают начищать бока и «внутренности» своих алюминиевых кастрюлек порошком и любоваться, «как сверкает». «Как раз этого делать не надо: частички алюминия попадают в пищу, а у этого металла есть свойство накапливаться в организме, что может вызывать тяжелые заболевания, – говорит Юрий Габорец. – Клеточный яд, который появляется при воздействии алюминия, провоцирует развитие онкологических заболеваний. Особенно это опасно для людей, которые имеют вредные привычки (курение, употребление спиртных напитков), работающих на вредных производствах».

Эмаль