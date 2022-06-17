НЕ СЛИШКОМ ЛИ ЭТО ОПАСНО? ⟩ Отец посадил 8-летнего мальчика за руль, чтобы тот вырос мужчиной

В редакцию Elu24 прислали ссылку на видео, на котором второклассник управляет автомобилем на прямой асфальтированной дороге. Читатель был поражен этим зрелищем и попросил провести расследование. Мы связались с отцом мальчика, который рассказал нам, что его ребенок умеет водить мопед, трактор и грузовик, а также автомобиль. Почему мальчик так рано сел за руль и что думают по поводу этого полиция и Союз защиты детей?