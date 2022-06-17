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НЕ СЛИШКОМ ЛИ ЭТО ОПАСНО? ⟩ Отец посадил 8-летнего мальчика за руль, чтобы тот вырос мужчиной

Трийн Роос Limon.ee
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Отец посадил 8-летнего мальчика за руль, чтобы тот вырос мужчиной
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По словам его отца, Армин, закончивший второй класс, уже умеет водить трактор.
По словам его отца, Армин, закончивший второй класс, уже умеет водить трактор. Фото: Erakogu

В редакцию Elu24 прислали ссылку на видео, на котором второклассник управляет автомобилем на прямой асфальтированной дороге. Читатель был поражен этим зрелищем и попросил провести расследование. Мы связались с отцом мальчика, который рассказал нам, что его ребенок умеет водить мопед, трактор и грузовик, а также автомобиль. Почему мальчик так рано сел за руль и что думают по поводу этого полиция и Союз защиты детей?

Ранее мы писали о 9-летней девочке из Москвы Алисе Тепляковой, которая, несмотря на юный возраст, уже учится в университете под руководством своего отца. Является ли Армин, мальчик из Пярнуского уезда, эстонским вундеркиндом в области техники, потому что в свои 8 лет он умеет водить различные транспортные средства и учит этому старших?

Отец Армина Юлар опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором его сын едет домой из школы. Мальчик сосредоточенно ведет машину, а его отец комментирует: «Мальчик едет домой из школы. Рюкзак тоже с собой. 70-80 км/ч.»

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