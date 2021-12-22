Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой отверг обвинения в избиении преподавателя и обратился в полицию

Евгений Тепляков, отец девятилетней Алисы Тепляковой, обучающейся в МГУ, обратился в полицию с заявлением о незаконном удержании ребенка. Об этом сообщает РИА Новости. Мужчина также опроверг информацию о том, будто бы он совершил нападение на преподавателя и устроил в вузе потасовку, пишет Versia.ru.

По словам Теплякова, он стоял в фойе здания, где находится факультет психологии, и ждал свою дочь, которая находилась на экзамене по введению в психологию. Как заявил мужчина, экзамен проходил в несогласованной форме – предполагалось, что он будет устным, но преподаватель попросила Алису изложить ответ на первый вопрос письменно. Она должна была готовиться в течение двадцати минут, затем ответить и уйти, но вместо этого ее продержали в аудитории с 15:00 до 16:30. Когда девочка не появилась, он стал требовать, чтобы ее привели и вернули ему. Сотрудники вуза этого не сделали, и Тепляков попытался забрать дочь сам, но ему помешали. Тепляков заявил, что намерен пожаловаться в СК РФ, прокуратуру и Рособрнадзор.

Ранее в вузе рассказали, что Тепляков, ожидавший дочь с экзамена, в какой-то момент предпринял попытку прорваться на факультет. Охранникам удалось его остановить, так как мужчина нарушал правила и не соблюдал санитарные нормы. Чтобы его успокоить и избежать дальнейшего развития конфликта, Теплякова закрыли в аудитории.

Напомним, Алиса Теплякова в возрасте восьми лет сдала ЕГЭ и поступила на факультет психологии МГУ. Ее приняли на платной основе, так как она не набрала баллы для поступления на бюджет.