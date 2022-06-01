Турция с 1 июня отменяет требование о предъявлении отрицательных ПЦР-тестов или тестов на антитела. Об этом сообщает МВД страны на официальном сайте ведомства.
ЛЕТИМ ВСЕ! ⟩ Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну
Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну
«Начиная с 1 июня для въезда в страну со всех пограничных пунктов не будет требоваться заключение ПЦР-теста с отрицательным результатом, проведенного максимум за 72 часа до въезда, или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение 48 часов после въезда», — гласит запись на сайте министерства, передает «Фонтанка».
Напомним, ранее в Таллиннском аэропорту были замечены огромные очеререди в перед рейсами в Анталию.
Согласно сайту Flightradar24 вылеты в Анталию из Таллинна проходят практически каждый день, а 31 мая в Анталию вылетело аж четыре самолета: два - авиакомпании SmartLynx, один - SunExpress и еще один - Turkish Airlines.