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ЛЕТИМ ВСЕ! ⟩ Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну

Limon.ee
Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Xisco Navarro/ZUMAPRESS.com

Турция с 1 июня отменяет требование о предъявлении отрицательных ПЦР-тестов или тестов на антитела. Об этом сообщает МВД страны на официальном сайте ведомства.

«Начиная с 1 июня для въезда в страну со всех пограничных пунктов не будет требоваться заключение ПЦР-теста с отрицательным результатом, проведенного максимум за 72 часа до въезда, или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение 48 часов после въезда», — гласит запись на сайте министерства, передает «Фонтанка».

Напомним, ранее в Таллиннском аэропорту были замечены огромные очеререди в перед рейсами в Анталию.

Согласно сайту Flightradar24 вылеты в Анталию из Таллинна проходят практически каждый день, а 31 мая в Анталию вылетело аж четыре самолета: два - авиакомпании SmartLynx, один - SunExpress и еще один - Turkish Airlines.

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