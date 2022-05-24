«Аптекаря Мельхиора» посмотрели 100 000 человек

По словам кинопрокатчика Тимо Диенера, теперь можно с уверенностью утверждать, что жители Эстонии вновь нашли дорогу в кинотеатры после пандемии: «Каждый год в Эстонии снимают десятки новых фильмов. Например, по данным Эстонского института кино, на 2022 год запланирована премьера 37 отечественных фильмов. Из них только лучшие из лучших достигают эксклюзивного клуба 100 000 зрителей».

До сих пор лишь 10 эстонским картинам удалось достичь 100 000 зрителей, и все эти фильмы вышли до пандемии. Теперь к ним присоединился и «Аптекарь Мельхиор».



Из предыдущих картин Эльмо Нюганена такого же числа просмотров достигали «1944» (20.02.2015) – 115 599 и «Имена в граните» (01.11.2002) – 168 743.