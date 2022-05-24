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«Аптекаря Мельхиора» посмотрели 100 000 человек

Limon.ee
«Аптекаря Мельхиора» посмотрели 100 000 человек
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Кадр из фильма. Аптекарь Мельхиор говорит на суде, что он думает думает о злодеяниях происходящих в городе.
Кадр из фильма. Аптекарь Мельхиор говорит на суде, что он думает думает о злодеяниях происходящих в городе. Фото: Robert Lang

В минувшие выходные художественный фильм «Аптекарь Мельхиор» достиг амбициозной цели – картину посмотрели в кинотеатрах 101 392 человека, и она стала 11 полнометражным фильмом, снятым в новой независимой Эстонии, билеты в кино на который купили более 100 000 жителей страны.

По словам кинопрокатчика Тимо Диенера, теперь можно с уверенностью утверждать, что жители Эстонии вновь нашли дорогу в кинотеатры после пандемии: «Каждый год в Эстонии снимают десятки новых фильмов. Например, по данным Эстонского института кино, на 2022 год запланирована премьера 37 отечественных фильмов. Из них только лучшие из лучших достигают эксклюзивного клуба 100 000 зрителей».

До сих пор лишь 10 эстонским картинам удалось достичь 100 000 зрителей, и все эти фильмы вышли до пандемии. Теперь к ним присоединился и «Аптекарь Мельхиор».

Из предыдущих картин Эльмо Нюганена такого же числа просмотров достигали «1944» (20.02.2015) – 115 599 и «Имена в граните» (01.11.2002) – 168 743. 

Впервые в истории эстонского кино целая трилогия фильмов будет показана в течение одного календарного года. Премьера второй части трилогии под названием «Аптекарь Мельхиор. Призрак», основанной на оригинальном сценарии Индрека Харгла, Эльмо ​​Нюганена и Олле Мирме, состоится 19 августа.

Смотрите трейлер второго фильма о приключениях аптекаря ЗДЕСЬ!

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