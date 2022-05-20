Вышел трейлер второй части эстонского фильма «Аптекарь Мельхиор»

Во второй части средневекового приключенческого детектива ночной страж оказывается напуган страшным призраком – трагически утонувшей дочерью богатого купца. Утром выясняется, что страж упал с высокой башни и разбился насмерть. При подозрительных обстоятельствах погибают еще несколько человек.

Пути расследующего эти события аптекаря Мельхиора пересекаются с проституткой и священником, художником-иностранцем и безумным еретиком. Улики приводят его в монастырь Пирита, мрачные своды которого скрывают преданную забвению опасную тайну.

Тем временем Мельхиора мучает вопрос, почему его возлюбленная Кетерлин внезапно разрывает помолвку...

По словам продюсера Танеля Таттера, первую часть «Аптекаря Мельхиора», которую сейчас показывают в кинотеатрах, обязательно стоит посмотреть, ведь премьера второй части трилогии состоится уже 19 августа.

Прогнозы показывают, что с большой вероятностью уже в ближайшие дни картина станет первым эстонским кинопродуктом за последние несколько лет, который войдет в эксклюзивный клуб отечественных фильмов c более чем 100 000 зрителей. «По состоянию на вчера «Аптекаря Мельхиора» в кино посмотрели уже более 98 000 человек», - уточнил Таттер.