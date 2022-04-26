ФОТО ⟩ «Друга Ріка» в Таллинне: у солиста сожгли дом под Киевом

Первого мая в клубе Cathouse пройдет благотворительный концерт украинской рок-группы «Друга Ріка». Мы пообщались с фронтменом коллектива Валерием Харчишиным накануне его приезда в Таллинн. Что такое война, он знает не понаслышке: дом музыканта под Киевом сожгли, его старший сын сейчас служит в теробороне, а сам он занимается волонтерской деятельностью.

В начале марта под Гостомелем российские военнослужащие обстреляли дом лидера группы «Друга Ріка» Валерия Харчишина. В результате вражеской атаки в доме возник пожар и он полностью сгорел. Когда-то строил этот дом сам, здесь выросли его три сына. Но хотя дом безумно жаль, по словам самого Харчишина, никакое имущество не сравнится с человеческой жизнью, и сейчас горевать некогда. Музыкант вместе с другими волонтерами помогает в тылу, разгружая машины с гуманитарной помощью. Популярная в Украине группа «Друга Ріка» регулярно собирает средства на нужды армии, а сейчас отправляется в благотворительный концертный тур по Европе.

Дом фронтмена «Друга Ріка», где он жил вместе с семьей, полностью уничтожен. Фото: Facebook

«Украинцы, которые 24 февраля проснулись с «лучами раннего русского рассвета», за день проживают семь жизней, принимают сотни судьбоносных решений, сто раз ошибаются и, не останавливаясь, бегут, реализуя тысячи идей. Все это – какой-то фантастический национальный марафон, на который едва ли способен среднестатистический человек в мирное время, а большинство землян не испытают подобного за всю свою жизнь. ﻿И слава богу!» – говорит Харчишин.

О том, что «Друга Ріка» отправляется в благотворительный концертный тур по Европе с программой «Кто, если не мы?» сами музыканты узнали чуть больше недели назад. Согласились не раздумывая, ведь средства, собранные с концертов, будут направлены на помощь Украине.

«Некоторые города и страны, которые иначе ощущают вибрации российских ракет, отказались. Их место заняли другие. Но мы уверены, что во время тура к Литве, Эстонии, Латвии и Чехии подключатся Польша, Германия и Франция», – говорит Валерий.

Музыканты «Друга Ріка» разгружают машины с гуманитарной помощью. Фото: Из личного архива

Хотя у группы «Друга Ріка» есть песни на английском и русском языках, программа благотворительного тура составлена исключительно на украинском. Коллектив уверен: когда люди поют сердцем, их слышит и понимает весь мир.

– Программа называется «Кто, если не мы?». Она писалась в мирное время или уже после 24 февраля? Что лично вы в нее вкладываете?