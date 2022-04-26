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ФОТО ⟩ «Друга Ріка» в Таллинне: у солиста сожгли дом под Киевом
Интервью с музыкантом
Фото: Из личного архива/коллаж Limon.ee
Светлана Карабут
«Друга Ріка» в Таллинне: у солиста сожгли дом под Киевом
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Первого мая в клубе Cathouse пройдет благотворительный концерт украинской рок-группы «Друга Ріка». Мы пообщались с фронтменом коллектива Валерием Харчишиным накануне его приезда в Таллинн. Что такое война, он знает не понаслышке: дом музыканта под Киевом сожгли, его старший сын сейчас служит в теробороне, а сам он занимается волонтерской деятельностью.

В начале марта под Гостомелем российские военнослужащие обстреляли дом лидера группы «Друга Ріка» Валерия Харчишина. В результате вражеской атаки в доме возник пожар и он полностью сгорел. Когда-то строил этот дом сам, здесь выросли его три сына. Но хотя дом безумно жаль, по словам самого Харчишина, никакое имущество не сравнится с человеческой жизнью, и сейчас горевать некогда. Музыкант вместе с другими волонтерами помогает в тылу, разгружая машины с гуманитарной помощью. Популярная в Украине группа «Друга Ріка» регулярно собирает средства на нужды армии, а сейчас отправляется в благотворительный концертный тур по Европе.

Дом фронтмена «Друга Ріка», где он жил вместе с семьей, полностью уничтожен.
Дом фронтмена «Друга Ріка», где он жил вместе с семьей, полностью уничтожен. Фото: Facebook

«Украинцы, которые 24 февраля проснулись с «лучами раннего русского рассвета», за день проживают семь жизней, принимают сотни судьбоносных решений, сто раз ошибаются и, не останавливаясь, бегут, реализуя тысячи идей. Все это – какой-то фантастический национальный марафон, на который едва ли способен среднестатистический человек в мирное время, а большинство землян не испытают подобного за всю свою жизнь. ﻿И слава богу!» – говорит Харчишин.

О том, что «Друга Ріка» отправляется в благотворительный концертный тур по Европе с программой «Кто, если не мы?» сами музыканты узнали чуть больше недели назад. Согласились не раздумывая, ведь средства, собранные с концертов, будут направлены на помощь Украине.

«Некоторые города и страны, которые иначе ощущают вибрации российских ракет, отказались. Их место заняли другие. Но мы уверены, что во время тура к Литве, Эстонии, Латвии и Чехии подключатся Польша, Германия и Франция», – говорит Валерий.

Музыканты «Друга Ріка» разгружают машины с гуманитарной помощью.
Музыканты «Друга Ріка» разгружают машины с гуманитарной помощью. Фото: Из личного архива

Хотя у группы «Друга Ріка» есть песни на английском и русском языках, программа благотворительного тура составлена исключительно на украинском. Коллектив уверен: когда люди поют сердцем, их слышит и понимает весь мир.

– Программа называется «Кто, если не мы?». Она писалась в мирное время или уже после 24 февраля? Что лично вы в нее вкладываете?

– Песня «Хто якщо не ми?» была написана во время «Революции достоинства» в 2014 году, когда вслед за аннексией Российской Федерацией Крыма, по сути, началась война, в которой Путину никогда не победить. За восемь лет войны диктатор так и не понял, в чем наша основная сила. Украина – это не территория, в отличие от РФ, Украина – это люди, украинский народ. В песне есть слова: «я тут живу, я тут люблю, и если надо – тут умру». А это значит, что для победы Путину придется нас убить. Всех! Включая тех, кого Путин пришел «защитить», оставив выжженную землю вместо Украины. Нужно понять, что мы – не россияне, не рабы. Поэтому, сколько бы нас не осталось, мы будем биться до конца. Именно поэтому победить украинцев невозможно. Если же цель диктатора – пополнить Федерацию Руин еще одним депрессивном регионом, в таком случае россияне смогут купаться в победных руинах.

«Друга Ріка»
«Друга Ріка» Фото: Из личного архива

– Валерий, в конце марта вы опубликовали в соцсетях снимок развалин вашего дома. Расскажите, как это произошло. Ваша семья сейчас в безопасности?

– Это, несомненно, огромная потеря. Но никакое имущество не сравнится с человеческой жизнью. Мой дом находился в пригороде Киева, административно - в Гостомеле, который атаковали в первый день войны. Первые три вертолета, которые нашим войскам удалось сбить над аэропортом Гостомель, мне удалось снять. Я снимал это, чтобы отправить своим родственникам в РФ, которые так и не поверили мне, глядя в свой российский зомбоящик.

Слава богу, увиденное воочию помогло мне эвакуировать своих родных, как бы они ни упирались. Старший сын, сопровождавший младших братьев, доставив их в безопасное место, вышел в Житомире и записался добровольцем.

Я остался в Гостомеле с животными, но в доме не было подвала, и поблизости ни одного убежища. Оставаться там – заведомо проигрышный лотерейный билет.

Я забрал собаку и пообещал вернуться за кошками. За несколько дней до уничтожения дома мне удалось пробраться туда покормить животных и договориться с военными вернуться за ними на следующий день. Но на следующий день началась контрнаступление. А через четыре дня мне позвонил военный и сказал, что дома моего больше нет. Рядом с ним временно располагались наши войска, и вероятнее всего, по какой-то корректировке рашисты атаковали его. Военных в тот момент не было, но дом сгорел дотла.

Я опубликовал снимок то, что осталось от моего дома, в Facebook не для того, чтобы вызвать жалость. Я обратился к людям – помочь собрать денег на закупку амуниции для роты спецназначения, в которую вступил мой брат. За несколько часов на счет прилетало около 500 тысяч и к концу сборов там было около миллиона гривен (около 30 тысяч евро). Мне кажется, что мне удалось донести до людей, что инвестировать сейчас надо в ВСУ. Надо сберечь страну, людей, а дома мы отстроим. Главное – выжить!

Рок-группа «Друга Ріка»
Рок-группа «Друга Ріка» Фото: Промо

– Как происходит выезд из Украины артистов военнообязанного возраста? Для этого требуется специальное разрешение?

– Такое разрешение выдает специальный орган. Но мы этим не занимались, было много других забот, и мы оставили это на плечи организатора. Получится – хорошо. Нет – нам есть чем заняться. Недавно мы отыграли онлайн концерт и продолжили сбор денег на нужды армии.

– Вы когда-нибудь ранее бывали в Эстонии?

– О да, дважды, но проездом. Когда путешествовал на концерт в Хельсинки, мы проехали Литву, Латвию и Эстонию.

– Эстония всеми силами поддерживает Украину, как вы к этому относитесь? Какая помощь сейчас больше всего необходима?

– Мы благодарны за такую поддержку: и за помощь беженцам, и за безусловное внедрение санкций против РФ. Как бы поддержка ни проявлялась, ощущение, что ты не один, иногда сильнее оружия, хотя и без него особо не повоюешь. Поэтому, конечно же, сейчас это приоритет номер один.

– Валерий, как вы думаете, какие человеческие качества важнее всего сохранить в это непростое время? Как в этом может помочь музыка?

– Вы знаете, долгое время страх вместе с бомбежками загонял музыку в далекий тесный угол. Хотелось одного – тишины. Но когда страх отпустил, сначала захотелось кричать от злости, а потом и петь. Но уже по-другому.

Петь так – как нам хочется жить.

Так – как хочется защитить своих детей.

Так – как хочется любить.

Так – как хочется победить.

Билеты на благотворительный концерт группы «Друга Ріка», который пройдет в Таллинне уже в это воскресенье, 1 мая, доступны во всех кассах Piletilevi.

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