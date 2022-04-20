В Таллинне пройдет благотворительный концерт украинской рок-группы «Друга Ріка»

«Друга Ріка» – украинская рок-группа во главе с солистом Валерием Харчишиным, созданная в начале 1996ого года в городе Житомире. Музыканты играют в стиле поп-рока с элементами нью-вейва, брит-попа и инди-рока. В 2000ом году группа была признана «открытием года» и коллектив получил множество музыкальных наград, а также все были награждены премией «Української хвилі».

Группа уже на сцене более 25 лет и за это время выпустили 7 студийных альбомов и засняли 25 клипов, которые на Youtube собрали более 20 миллионов просмотров. В Таллинне музыканты выступят с особой концертной программой, где исполнят свои лучшие работы.