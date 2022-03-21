Cтрадающим от войны украинцам каждый день нужна помощь. Эстонка Марит решила связать носки с культовой фразой, выставить их на аукцион и пожертвовать деньги Украине. Об этом наш портал писал неделю назад.
Носки с известным красноречивым посланием, связанные эстонкой, ушли на аукционе за баснословную сумму
Носки с известным красноречивым посланием, связанные эстонкой, ушли на аукционе за баснословную сумму
В воскресенье состоялся аукцион, и женщина, связавшая носки, потеряла дар речи. Окончательная цена превзошла все ее ожидания - 2000 евро. Деньги передут непосредственно Красному Кресту через депозит Osta.ee, пишет Elu24.
"Трудно говорить. Но результат заставил меня прослезиться. Такую огромную сумму я не могла представить даже во сне. Я счастлива, что живу в Эстонии», — радостно прокомментировала итоги аукциона Марит.