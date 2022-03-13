На аукцион выставлена первая пара носков с цитатой о военном корабле.
Для помощи Украине жительница Эстонии выставила на аукцион носки с красноречивым посланием
Для помощи Украине жительница Эстонии выставила на аукцион носки с красноречивым посланием
Марит начала вязать носки для смелых украинцев, но как скоро выяснилось, что потребность в помощи изменилась и сбор одежды был остановлен. После этого женщина решила выставить свою работу на аукцион, а все деньги, полученные непосредственно от продаж, пожертвовать Красному Кресту.
Аукцион проходит в среде osta.ee, с предложением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Сейчас носки связаны до пятки. В зависимости от размера стопы покупателя, продавец быстро довяжет их до нужного размера и отправит победителю по почте. Носки изготовлены из специальной носочной пряжи, которая обеспечивает термостойкость, устойчивость к стирке в стиральной машине и длительный срок носки.
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