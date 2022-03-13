Для помощи Украине жительница Эстонии выставила на аукцион носки с красноречивым посланием

Марит начала вязать носки для смелых украинцев, но как скоро выяснилось, что потребность в помощи изменилась и сбор одежды был остановлен. После этого женщина решила выставить свою работу на аукцион, а все деньги, полученные непосредственно от продаж, пожертвовать Красному Кресту.

Аукцион проходит в среде osta.ee, с предложением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.