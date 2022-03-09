Мама Алисы Аршавиной о срыве больной сифилисом дочери: «Не так просто лечить принудительно»

Алиса уверяет подписчиков, что мать длительное время делала ей уколы, намеренно заражая ее сифилисом. Заболевание уже подтверждено результатами медицинских анализов.

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Чуть позже непростую ситуацию в семье прокомментировала сама Наталья Сарычева. Женщина подчеркнула, что желает дочери лишь добра, но Алиса, похоже, не хочет понимать этого, пишет Starhit.

«Это не так просто — лечить принудительно, — призналась родительница Аршавиной, не опровергая при этом наличие у нее психологических проблем. — Я все знаю, переживаю, но что мне делать — не знаю...»