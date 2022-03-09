Недавно экс-супруга футболиста заявила, что ее хотят погубить близкие люди. Якобы ее мама Наталья Сарычева и бывший муж Алексей Казьмин вступили для этого в сговор. По словам Алисы Аршавиной, родительница сделала все, чтобы заразить дочь... сифилисом.
Мама Алисы Аршавиной о срыве больной сифилисом дочери: «Не так просто лечить принудительно»
Алиса уверяет подписчиков, что мать длительное время делала ей уколы, намеренно заражая ее сифилисом. Заболевание уже подтверждено результатами медицинских анализов.
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Чуть позже непростую ситуацию в семье прокомментировала сама Наталья Сарычева. Женщина подчеркнула, что желает дочери лишь добра, но Алиса, похоже, не хочет понимать этого, пишет Starhit.
«Это не так просто — лечить принудительно, — призналась родительница Аршавиной, не опровергая при этом наличие у нее психологических проблем. — Я все знаю, переживаю, но что мне делать — не знаю...»
Пользователи Сети поддержали безутешную мать и понадеялись на благополучный исход данного дела. «Наталья, Алису госпитализировали? Пусть Господь пошлет вам силы, и пусть все будет хорошо!»; «Вы правильно все делаете, Наталья! Алису необходимо срочно лечить! Пока не поздно!»; «Не представляю, что творится в вашей душе! У Алисы действительно серьезные проблемы. Думаю, все будет хорошо, верьте!» — отметили подписчики женщины.