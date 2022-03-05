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Алиса Аршавина: «Мама год травила меня сифилисом и наблюдала, как я сгораю»

Алиса Казьмина ФОТО: Instagram

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина заявила, что не могла по своей вине заразиться нейросифилисом, так как близости с противоположным полом у нее не было уже три года. Сейчас многодетная мама активно обсуждает с подписчиками в соцсетях скандал с матерью, которая, по ее мнению, виновата в болезни дочери. Казьмина уверена, что родительница подговорила врача, который ставил капельницы Алисе, чтобы тот через иглу занес в кровь страшную инфекцию.

«У меня близости уже нет, так как я болею, почти три года», — ответила на неприятное подозрение фолловера Казьмина.

В одном из постов, посвященном злодеяниям матери, экс-супруга спортсмена заявила, что уже около года является носителем венерической болезни. Она показала подписчикам скриншот, якобы сделанный с экрана компьютера родительницы. На нем результаты выдачи поисковой системы — мама, уверена Алиса, искала в интернете информацию о способах заражения сифилисом.

«Отравила меня мать! Отомстила за няню. И уже давно, год сифилиса, не меньше, травила упорно, потому и трепонемой-сифилис, потому что трепонему — разновидность инфекции — куда проще достать, чем чистый сифилис, уколов она делала мне много, поэтому ей оставалось только наблюдать, как сгорает ее дочь», — написала Казьмина.

Алиса полагает также, что сообщником матери стали ее первый муж Алексей Казьмин и старший сын. Всей компанией родственники якобы решили погубить многодетную женщину, но одной болезни им показалось мало, и началась атака психологическая. Семья, уверена экс-супруга Аршавина, мечтала упрятать ее в психбольницу или хоспис. Своих злопыхателей намерена привлечь к уголовной ответственности, пишет Пятый канал.

«Мать не только травила меня, но еще и осознанно доводила до психоза под покровительством Казьмина. Это два человека, которые чуть не лишили матери двух дочерей, которые подставляют сейчас моего хорошего друга Славу, потому что никого не жалко — надо обезопасить себя. Насколько мерзко было это читать и понимать, на что способна твоя мать и твой первый супруг… Он просто с мамой решил так закончить со мной. Казьмин, ты слаб. И возьми адвоката, чтобы уйти от 112 (Статья УК РФ „Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью“. — Прим. ред.) И мама, остановись. Ты себе уже будущее нарисовала», — заключила Алиса.

В завершении эмоциональной публикации Казьмина развеяла слухи о своем якобы плачевном состоянии. Женщина заявила, что живет с дочками полноценно, хорошо видит и слышит. Она также поблагодарила Андрея Аршавина за то, что все бракоразводные вопросы он решал через суд, ни за что не мстил, не вовлекал в конфликт детей и не настраивал против мамы. Напоследок Казьмина призвала всех быть внимательными и осторожными даже с самыми близкими.

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