Алиса Аршавина: «Мама год травила меня сифилисом и наблюдала, как я сгораю»

«У меня близости уже нет, так как я болею, почти три года», — ответила на неприятное подозрение фолловера Казьмина.

В одном из постов, посвященном злодеяниям матери, экс-супруга спортсмена заявила, что уже около года является носителем венерической болезни. Она показала подписчикам скриншот, якобы сделанный с экрана компьютера родительницы. На нем результаты выдачи поисковой системы — мама, уверена Алиса, искала в интернете информацию о способах заражения сифилисом.

«Отравила меня мать! Отомстила за няню. И уже давно, год сифилиса, не меньше, травила упорно, потому и трепонемой-сифилис, потому что трепонему — разновидность инфекции — куда проще достать, чем чистый сифилис, уколов она делала мне много, поэтому ей оставалось только наблюдать, как сгорает ее дочь», — написала Казьмина.

Алиса полагает также, что сообщником матери стали ее первый муж Алексей Казьмин и старший сын. Всей компанией родственники якобы решили погубить многодетную женщину, но одной болезни им показалось мало, и началась атака психологическая. Семья, уверена экс-супруга Аршавина, мечтала упрятать ее в психбольницу или хоспис. Своих злопыхателей намерена привлечь к уголовной ответственности, пишет Пятый канал.

«Мать не только травила меня, но еще и осознанно доводила до психоза под покровительством Казьмина. Это два человека, которые чуть не лишили матери двух дочерей, которые подставляют сейчас моего хорошего друга Славу, потому что никого не жалко — надо обезопасить себя. Насколько мерзко было это читать и понимать, на что способна твоя мать и твой первый супруг… Он просто с мамой решил так закончить со мной. Казьмин, ты слаб. И возьми адвоката, чтобы уйти от 112 (Статья УК РФ „Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью“. — Прим. ред.) И мама, остановись. Ты себе уже будущее нарисовала», — заключила Алиса.