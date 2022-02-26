Эстонская светская львица, встревоженная ситуацией, поделилась горячим фото в бикини

23-летняя Анита Сибул разместила на своей страничке в Instagram красивое фото, на котором она одета в элегантный фиолетовый купальник. В сообщении она намекает, что чувствует тревогу в свете последних нескольких дней, и спрашивает, как чувствуют себя ее подписчики.

«Нереально то, что происходит. Я чувствую, что не могу сосредоточиться на своих делах и обязанностях», - признается один из поклонников Аниты.

Ровно месяц назад популярный блогер ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram, опровергнув заблуждения о своей личной жизни и объяснив, почему она не демонстрирует своего избранника в социальных сетях.