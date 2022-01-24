Эстонская охотница за богачами рассказала, почему она не показывает своего мужчину в социальных сетях

23-летняя Youtube-блогер, которая предпочитает более зрелых мужчин, рассказала о самых распространенных заблуждениях о себе в своем Instagram. Многие считали, что у нее должно быть много мужчин, чтобы она могла позволить себе шикарный образ жизни. Ведь Анита Сибул проводит львиную долю года в путешествиях по миру. «Малоизвестный факт, что в моей взрослой жизни я была в отношениях 90 процентов времени. Я понимаю, что трудно найти хороших мужчин и даже поверить в их существование», - говорит Анита. Она советует женщинам забыть о зависти и начать следить за собой, чтобы жить той жизнью, которую они заслуживают.

Еще один слух, циркулирующий в Интернете о блогере, заключается в том, что она сама ничего не зарабатывает. На что блогер ответила, что не выставляет все подробности своей жизни в соцсетях. Более того, она не собирается ничего доказывать подписчикам, показывая справку своих доходов.

"Если я не выложила ни одной фотографии еды в тот день, значит ли это, что я не ела? Очевидно, нет. То же самое со всем остальным", - проводит сравнение Анита.

Хотя Анита призналась, что находится в отношениях большую часть своей взрослой жизни, она никогда не показывает своего возлюбленного. "У многих людей возникает вопрос: если вы состоите в отношениях, почему вы не показываете своего мужчину в социальных сетях?" Анита ответила, что ее возлюбленный - непубличное лицо, и ему не нужно, чтобы его видели в социальных сетях. "Если я выйду замуж, ты узнаешь", - говорит она.

Анита тщательно скрывает своего любовника, но иногда ее фотографируют со спутниками-мужчинами. Например, во время прошлогодних местных выборов она пришла на предвыборную вечеринку Реформистской партии вместе с писателем Алланом Кейаном. Анита тогда прокомментировала Elu24, что не может говорить о новых отношениях. "Я пришла на предвыборную вечеринку со своим другом Алланом, - объяснила она.

Анита Сибул и писатель Аллан Кейан на предвыборной вечеринке Партии реформ 17 октября 2021 года. ФОТО: Raul Mee

В 2018 году Анита была на вечеринке в ночном клубе Amigo с Яанусом Карилайдом, членом Центристкой партии. "Танцы полезны для здоровья, и я рекомендую их всем!" - прокомментировал политик тот случай.