Прошлым летом стало известно, что бывший партнер ясновидящей Мэрилин Керро проявлял насилие по отношению к женщине. Керро, которая до сих пор категорически отказывалась комментировать эту тему, открыто рассказала о многолетнем домашнем насилии, пишет Elu24.

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В августе прошлого года мы писали, что полиция объявила в розыск бывшего возлюбленного Мэрилин Керро Марка Александра Хансена.

Норвежец Хансен был объявлен в розыск на сайте Департамента полиции и погранохраны в последнюю неделю августа прошлого года. «Полиция объявила этого человека в розыск, потому что он не выполнил условия, установленные решением суда», — заявила в августе пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Лийс Кригул.