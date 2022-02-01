В России я чувствовала себя защищенной: Мэрилин Керро откровенно рассказала о длившемся годами домашнем насилии

Прошлым летом стало известно, что бывший партнер ясновидящей Мэрилин Керро проявлял насилие по отношению к женщине. Керро, которая до сих пор категорически отказывалась комментировать эту тему, открыто рассказала о многолетнем домашнем насилии, пишет Elu24.

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В августе прошлого года мы писали, что полиция объявила в розыск бывшего возлюбленного Мэрилин Керро Марка Александра Хансена.