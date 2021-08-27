Полиция объявила в розыск бывшего мужа Мэрилин Керро

Норвежец Хансен был объявлен в розыск на сайте Департамента полиции и погранохраны в эту среду. Хотя пока не уточняется, зачем полиция разыскивает этого человека, Riigi Teataja сообщает, что в марте этого года Вируский уездный суд приговорил Хансена к четырем годам и четырем месяцам тюремного заключения. Однако сразу же было приведено в исполнение только четыре месяца, а начало заключения назначено на 24 января. Поэтому пришлось освободить Хансена в мае этого года.

Испытательный срок для гражданина Норвегии составляет четыре с половиной года. В течение этого времени он обязан проживать в назначенном судом месте жительства, появляться в отделе пробации с интервалами, определяемыми служащим службы пробации, проходить инспекцию инспекторы по месту жительства и предоставлять ему информацию о выполнении требований, а также получать от работника разрешение на то, чтобы покинуть место жительства сроком до 15 дней, не покидая при этом Эстонию, о смене места жительства, работы или учебы или же чтобы покинуть Эстонию. Поскольку Хансен находится в розыске, можно предположить, что он не соблюдал эти условия.

Суд признал Хансена виновным в вымогательстве, неоднократном физическом насилии, угрозах, воровстве, насильственном нападении и невыполнении требования о выезде, а также в произвольном использовании чужого имущества.

Если у вас есть информация о разыскиваемом человеке, сообщите об этом: номер экстренной помощи 112

инфолиния Департамента полиции о погранохраны 612 3000 (E–R 9.00–17.00)

адрес электронной почты ppa@politsei.ee

По данным портала Elu24 отношения Керро и Хансена закончены.



