Депутат Рийгикогу, совершивший наезд на протестовавшего против коронаограничений, получил штраф

3 мая этого года член Рийгикогу Игорь Кравченко наехал на своем автомобиле на Даниэля Рюйтманна, который протестовал против коронаограничений на Тоомпеа.

Последний сообщил тогда Postimees, что сделал заявление в полицию, а также посетил больницу, чтобы зафиксировать полученные травмы.

На сегодняшний день полиция закрыла дело в отношении Игоря Кравченко. «На водителя был наложен штраф в размере 400 евро, в дополнение к которому он также должен возместить расходы на обследование, проведенное для оценки ущерба здоровью потерпевшего», – прокомментировала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.

ФОТО: Kaader videost

Даниэль Рюйтманн сказал Elu24, что его не устраивает размер штрафа, который назначили Кравченко. «Завтра я встречусь со своим юристом, с адвокатами уже поговорили – будем подавать гражданский иск».