Депутат Рийгикогу, совершивший наезд на протестовавшего против коронаограничений, получил штраф

3 мая этого года член Рийгикогу Игорь Кравченко наехал на своем автомобиле на Даниэля Рюйтманна, который протестовал против коронаограничений на Тоомпеа.
Последний сообщил тогда Postimees, что сделал заявление в полицию, а также посетил больницу, чтобы зафиксировать полученные травмы.
На сегодняшний день полиция закрыла дело в отношении Игоря Кравченко. «На водителя был наложен штраф в размере 400 евро, в дополнение к которому он также должен возместить расходы на обследование, проведенное для оценки ущерба здоровью потерпевшего», – прокомментировала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.
Даниэль Рюйтманн сказал Elu24, что его не устраивает размер штрафа, который назначили Кравченко. «Завтра я встречусь со своим юристом, с адвокатами уже поговорили – будем подавать гражданский иск».
Рюйтманн считает, что шансы на победу в судебном процессе велики. На вопрос, связывался ли с ним сам Кравченко, Рюйтманн ответил, что нет. «Да, он звонил мне, но лично не извинился», – сказал он.