Ср, 15.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
1

Депутат Рийгикогу, совершивший наезд на протестовавшего против коронаограничений, получил штраф

Игорь Кравченко ФОТО: Mihkel Maripuu

Член Центристской партии Игорь Кравченко, наехавший на своем автомобиле на протестовавшего на Тоомпеа Даниэля Рюйтманна (прежнее имя – Танель Габченко), получил штраф в размере 400 евро. Сам Рюйтманн не удовлетворен таким исходом дела и намерен подать гражданский иск.

3 мая этого года член Рийгикогу Игорь Кравченко наехал на своем автомобиле на Даниэля Рюйтманна, который протестовал против коронаограничений на Тоомпеа.

Последний сообщил тогда Postimees, что сделал заявление в полицию, а также посетил больницу, чтобы зафиксировать полученные травмы.

На сегодняшний день полиция закрыла дело в отношении Игоря Кравченко. «На водителя был наложен штраф в размере 400 евро, в дополнение к которому он также должен возместить расходы на обследование, проведенное для оценки ущерба здоровью потерпевшего», – прокомментировала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.

ФОТО: Kaader videost

Даниэль Рюйтманн сказал Elu24, что его не устраивает размер штрафа, который назначили Кравченко. «Завтра я встречусь со своим юристом, с адвокатами уже поговорили – будем подавать гражданский иск».

Рюйтманн считает, что шансы на победу в судебном процессе велики. На вопрос, связывался ли с ним сам Кравченко, Рюйтманн ответил, что нет. «Да, он звонил мне, но лично не извинился», – сказал он.

НАВЕРХ
Back