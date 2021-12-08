Не упусти: большая ярмарка билетов в Русском театре и период «ёлок»!

Традиционно в декабре Русский театр «надевает» праздничные наряды: в фойе появляется красивая, наряженная ёлочка, а в репертуарной афише рождественская сказка.

В преддверии праздников, с 3 декабря по 7 января, пройдут спектакли «Щелкунчик», по окончании которых дети смогут встретиться с самим Дедом Морозом.

«Щелкунчик» Э. Т. А. Гофмана – одна из классических, знаменитых и любимых всеми, от мала до велика, сказок.

Главная героиня, добрая девочка Мари, получает на Рождество подарок – деревянную игрушку Щелкунчик. Девочка чувствует, что за этой игрушкой кроется тайна. Мечтая разгадать её, она отправляется в волшебный мир, где реальность и фантазия переплетаются…

У каждого взрослого непременно есть своё воспоминание, связанное со «Щелкунчиком». Кто-то вспомнит захватывающее чтение книги перед сном, кто-то бессмертную музыку Чайковского и балет, советский мультфильм… Жизнь – это не те мгновения, что прошли, а те, что запомнились. Красивый, музыкальный, пронизанный духом волшебства и верой в чудо спектакль Русского театра «Щелкунчик» подарит большим и маленьким зрителям ещё одно тёплое, зимнее воспоминание.

Также с приходом зимы на сцену вернулся концерт для всей семьи «С любимыми не расставайтесь». Живое исполнение любимых песен разных поколений, душевные истории и воспоминания делают этот концерт особенным и объединяющим.

Подробнее об этом замечательном концерте смотрите видеорепортаж ЗДЕСЬ!

Кроме того, Русский театр подготовил ещё один подарок своим зрителям – ярмарку билетов. С 7 по 12 декабря билеты на спектакли театра будут продаваться со скидкой до 50%. Со скидкой можно приобрести билеты на все репертуарные спектакли Большого и Малого залов, а также на премьеры сезона. Также в этот период можно бесплатно оформить карточку «Друг театра» и получить дополнительную скидку 5%. Более подробную информацию можно получить в кассе театра и на сайте.

Мир вокруг нас переменчив, но самое важное в нём неизменно. В праздники мы все надеемся на чудо, но чудеса случаются там, где в них верят всем сердцем.

Русский театр приглашает прийти и поверить в чудо вместе с нами.