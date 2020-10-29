От стиляг до Шнура: то, что затеял Русский театр приведет вас в восторг

30 октября в 19:00 в Русском театре Эстонии состоится премьера концерта, получившего особую пометку «зимний». Это значит, что увидеть его можно будет ограниченный период – лишь в холодное время года. Творческая группа во главе с режиссёром Артёмом Гареевым и музыкальным руководителем Александром Жеделёвым задалась целью создать по-особенному тёплый концерт, придя на который можно будет отвлечься от кризисов 2020 года, холодов и неприятной погоды.