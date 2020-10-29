От стиляг до Шнура: то, что затеял Русский театр приведет вас в восторг

30 октября в 19:00 в Русском театре Эстонии состоится премьера концерта, получившего особую пометку «зимний». Это значит, что увидеть его можно будет ограниченный период – лишь в холодное время года. Творческая группа во главе с режиссёром Артёмом Гареевым и музыкальным руководителем Александром Жеделёвым задалась целью создать по-особенному тёплый концерт, придя на который можно будет отвлечься от кризисов 2020 года, холодов и неприятной погоды.
Русский театр презентует новый музыкальный проект – концерт «С любимыми не расставайтесь».
В программе любимые песни разных поколений: от «Журчат ручьи» и «Я тебя рисую» до песен Земфиры и Константина Меладзе. Также в программе увлекательные и уютные истории о любви, о Таллинне, о времени, в котором прозвучала та или иная музыка.
Ведущие концерта – очаровательная Наталья Мурина и искромётный Александр Кучмезов.
В концерте примут участие артисты театра: Иван Алексеев, Лидия Головатая, Александр Домовой, Наталья Дымченко, Александр Жиленко, Екатерина Кордас, Карин Ламсон, Виктор Марвин, Анна Сергеева, Анастасия Цубина, Лилия Шинкарёва, Елена Яковлева.
Голос за кадром: Илья Нартов.
На сцене в этот вечер профессиональная команда музыкантов и только живая музыка в исполнении Александра Жеделёва, Владимира Высоцкого, Илмарса Приеде, Михаила Никитина и Вячеслава Могилевцева. В концерте также принимают участие выпускники театральной студии Русского театра.
Зимний концерт «С любимыми не расставайтесь» станет началом цикла музыкальных проектов театра, продолжение которого зритель сможет увидеть в следующем году.
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