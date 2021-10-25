Бывший член Рийгикогу радостно сообщила: нашла работу с зарплатой в 800 евро, минус налоги!

В апреле этого года журналистку и бывшего члена эстонского парламента Майре Аунасте поймали за вождением в нетрезвом виде. После случившегося ее уволили из газеты Maaleht.

Аунасте опубликовала в прошлом месяце в Facebook сообщение о том, что ищет работу. «Если в Эстонии есть журналистское издание, которому нужен писатель, то я осмелюсь принять любой вызов», — написала журналиста в социальных сетях.

Через некоторое время, в ходе телепередачи «Hommik Anuga» на которую ее пригласили, 67-летняя Майре призналась, что никак не думала, что на публикацию в Facebook откликнется столько много человек.

Журналиста полагает, что, наверное, многие задумываются о том, мол как она смеет искать работу.

Я же не говорю, дайте мне денег. Я хочу работать! Поиск работы не должно восприниматься, как что-то унизительное

— пишет Аунасте.

«Я и по сей день могла бы выполнять любимую работу в газете Maaleht. Но мой вам совет: одно крайне глупое решение может привести вас к ситуации, когда придется начать все сначала. И это уже будет не чистый лист, а испорченный», — признается женщина.