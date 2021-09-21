Попавшаяся пьяной за рулем экс-депутат и телезвезда ищет работу: не могу позволить себе роскошь быть безработной!
«Если в Эстонии есть издание, где нужен журналист, я осмелюсь принять любой вызов», - пишет журналист Майре Аунасте в социальных сетях.
«Если в Эстонии есть издание, где нужен журналист, я осмелюсь принять любой вызов», - пишет журналист Майре Аунасте в социальных сетях.
В начале апреля полиция задержала телезвезду Майре Аунасте в пьяном виде за рулем белого Subaru.
По данным прокуратуры, патруль полиции задержал автомобиль Subaru на улице Вяйке-Кааре в Тарту 6 апреля около 22:00. Аунасте была задержана как подозреваемая, против нее было возбуждено уголовное дело.
По словам очевидца, полицию вызвали, когда Аунасте задним ходом врезалась в припаркованный автомобиль Nissan на стоянке Selver и уехала с места происшествия, писал Postimees. Очевидец утверждал, что уже была предпринята попытка помешать телезвезде снова сесть за руль на парковке, но безуспешно.
Согласно сведениям, полученным порталом Elu24, Аунасте была доставлена в тюрьму в состоянии криминального опьянения. В начале марта Тартуская тюрьма взяла на себя функции местного изолятора временного содержания, а это значит, что заключенных отвозят туда и протрезветь.
Когда СМИ попросили у Аунасте прокомментировать ситуацию, она грустным голосом сказала по телефону всего на одну фразу: «Я действительно не могу сейчас с вами разговаривать!»
Аунасте работала журналистом в Maaleht, но ее трудовой договор был расторгнут. Сейчас она ищет работу в соцсетях. «Поскольку я теперь свободна, как птица, я могу полететь в любой уголок Эстонии. А если надо - и гнездо свить!» - говорит она, добавив, что жизнь стала настолько суровой, что больше нельзя позволить себе роскошь быть безработной.