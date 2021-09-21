Попавшаяся пьяной за рулем экс-депутат и телезвезда ищет работу: не могу позволить себе роскошь быть безработной!

В начале апреля полиция задержала телезвезду Майре Аунасте в пьяном виде за рулем белого Subaru.

По данным прокуратуры, патруль полиции задержал автомобиль Subaru на улице Вяйке-Кааре в Тарту 6 апреля около 22:00. Аунасте была задержана как подозреваемая, против нее было возбуждено уголовное дело.

По словам очевидца, полицию вызвали, когда Аунасте задним ходом врезалась в припаркованный автомобиль Nissan на стоянке Selver и уехала с места происшествия, писал Postimees. Очевидец утверждал, что уже была предпринята попытка помешать телезвезде снова сесть за руль на парковке, но безуспешно.

Согласно сведениям, полученным порталом Elu24, Аунасте была доставлена в тюрьму в состоянии криминального опьянения. В начале марта Тартуская тюрьма взяла на себя функции местного изолятора временного содержания, а это значит, что заключенных отвозят туда и протрезветь.

Когда СМИ попросили у Аунасте прокомментировать ситуацию, она грустным голосом сказала по телефону всего на одну фразу: «Я действительно не могу сейчас с вами разговаривать!»