Охранник т/ц Solaris стал жервой провокации антимасочника

Инцидент, достойный сожаления, произошел в центре Solaris утром 27 сентября. Неожиданно клиент вышел из-за угла и начал снимать охранника торгового центра Петера-Кристиана Кивистика. Охранник не понял, для чего он это делал. «Он встал передо мной и начал снимать, не говоря ни слова», – вспоминает Кивистик.

По словам охранника, он оттолкнул руку мужчины коробкой с масками, но никакого насилия не применял. «Ты станешь таким же известным, как Кати Ребане!» – цитирует он снимавшего. Некоторое время назад о Кати Ребане писали в СМИ, когда она требовала от клиентки Maxima в Раквере надеть маску. Видео попало в социальные сети и вызвало там бурю негодования. Подробнее здесь: Потасовка в Maxima: одна клиентка заставляла другую надеть маску.