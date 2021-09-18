Потасовка в Maxima: одна клиентка заставляла другую надеть маску
В соцсетях распространяется видео, где один покупатель требует от другого надеть маску в Maxima в Раквере.
В соцсетях распространяется видео, где один покупатель требует от другого надеть маску в Maxima в Раквере.
«Перед съемкой я вежливо сказала, что не хочу маску, потому что не могу и не надо. Она сказала о правиле, я ответила, что в нем указано, что по медицинским показаниям носить не обязательно. Потом она занервничала и потребовала доказательств», - написано под видео.
«Я хотела забрать товар, но она меня оттолкнула, не давала двигаться», - добавляет покупатель.
В частности, автор поста поясняет, что ей нельзя носить маску по личным причинам. Женщина думает, что ей не нужно показывать листок постороннему, чтобы доказать это. «У меня 20.09 операция на носу. Позвольте мне рискнуть моим плохим здоровьем, вы же защищены».
Обе женщины истерично кричали на весь магазин. Смотрите сами!