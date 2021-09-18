Потасовка в Maxima: одна клиентка заставляла другую надеть маску

«Перед съемкой я вежливо сказала, что не хочу маску, потому что не могу и не надо. Она сказала о правиле, я ответила, что в нем указано, что по медицинским показаниям носить не обязательно. Потом она занервничала и потребовала доказательств», - написано под видео.