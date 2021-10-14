Богомолов впервые о смертельном ДТП с Собчак: «Подонки используют трагедию, чтобы свести счеты»

46-летний режиссер все эти дни старается поддерживать телеведущую, которая сейчас переживает не лучшие времена. В Сети случилась откровенная травля, кроме того, она получила травмы во время аварии. Константин Богомолов говорит, что история со смертельным ДТП ужаса — но еще хуже люди, которые делают на этом хайп.

«Эта история ужасна. Тут смерть. И ничего не прибавишь и не убавишь. И все рассуждения на этом фоне бессмысленны. Здесь несчастны все. И родные погибших. И водитель. И спасшиеся. Все стали жертвами. Но последние подонки здесь — использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию», — заявил супруг Собчак.

Богомолов предусмотрительно закрыл комментарии под публикацией, чтобы на него не накинулись хейтеры и все те люди, которые гнобят его жену уже несколько дней. Ранее он признавался, что Ксения очень сильный человек и выдерживает любые нападки в свой адрес. Но даже такой женщине как Собчак иногда хочется побыть слабой.

Напомним, смертельное ДТП с участием водителя Собчак произошло вечером в субботу в Сочи. Ее везли в аэропорт, как неожиданно шофер начал совершать обгон на опасном участке дороге и врезался в машину, следовавшую по встречной полосе. В результате аварии погибла Екатерина Тарасова, у которой осталась семилетняя дочь.