ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, как весело и смачно открывали дни итальянской кухни в универмаге Stockmann

Закуски от ресторана Gianni Кристийн Кыосалу

Профессионалы итальянской кухни, а это шеф-повар ресторана Gianni Константино Вельянти и талантливый молодой повар Ноэль Молья делятся своими рецептами и советами по приготовлению блюд - их можно найти в специальной брошюрке. Итальянская кухня предлагает широкий спектр невероятно разнообразных блюд, и их прелесть в том, что они приготовлены из свежих и простых ингредиентов.

Посетителей ждут умопомрачительные на вкус итальянские сыры, знаменитые колбасы и мясные изделия, широкий выбор пасты, ароматных трав, бомбических соусов, оливковых масел и многое другое. Не обделены и любители сладкого: для них аппетитные тирамису и хрустящее миндальное печенье. И, конечно, алкогольные напитки представлены в широком ассортименте, как и кофе.