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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, как весело и смачно открывали дни итальянской кухни в универмаге Stockmann

Для всех фанатов разнообразной и полезной итальянской кухни и этой прекрасной страны универмаг Stockmann устроил настоящую dolce vita. В продуктовом отделе для гурманов на 1 этаже продаются великолепнейшие деликатесы, вина и масла. 

Профессионалы итальянской кухни, а это шеф-повар ресторана Gianni Константино Вельянти и талантливый молодой повар Ноэль Молья делятся своими рецептами и советами по приготовлению блюд - их можно найти в специальной брошюрке. Итальянская кухня предлагает широкий спектр невероятно разнообразных блюд, и их прелесть в том, что они приготовлены из свежих и простых ингредиентов. 

Закуски от ресторана Gianni

Кристийн Кыосалу

Посетителей ждут умопомрачительные на вкус итальянские сыры, знаменитые колбасы и мясные изделия, широкий выбор пасты, ароматных трав, бомбических соусов, оливковых масел и многое другое. Не обделены и любители сладкого: для них аппетитные тирамису и хрустящее миндальное печенье. И, конечно, алкогольные напитки представлены в широком ассортименте, как и кофе.

12 октября на демонстрационной кухне 4-м этажа Stockmann прошла презентация, скажем так, месяца итальянской кухни. Бармен Кристо Томингас показал мастер-класс по приготовлению коктейлей, и любой желащий смог тоже приготовить коктейль.

Директор сети ювелирных магазинов Grenardi Юлия Шандра когда-то работала барменом и навыков не растеряла. Лакомый коктейль с тонким вкусом кофе она приготовила мастерски.

Кристийн Кыосалу

Роскошный стол с закусками накрыл ресторан Gianni, а ризотто из морепродуктов предлагал Ноэль Молья. Кстати, готовое ризотто продается в продуктовом магазине Stockmann и стоит оно 15.90 за килограмм.

Что может быть вкуснее итальямского ризотто? Ничего

Кристийн Кыосалу

Гости наслаждались магической гастрономической атмосферой под живую итальянскую музыку и песни Маурицио Д’Агапито.

Все гости дружно пели припев известной песни итальянских партизан Bella Ciao

Кристийн Кыосалу

«Итальянская кухня хороша тем, что не требует специальных навыков или долгих и сложных манипуляций с продуктами, она проста и идеальна для совместного приготовления даже с детьми. Итальянцы – большие гурманы и в еде признают только самое лучшее. Италия – это более двух тысяч наименований вин, пятьсот с лишним сортов сыра, триста видов мясных изделий, несколько сотен разновидностей пасты... Эта страна знаменита продуктами высшего качества, и мы предлагаем покупателям все самое лучшее made in Italy», - говорит Майрика Юханди, директор по продажам универмага Stockmann. 

Майрика Юханди считает итальянскую кухню идеальной и самой вкусной

Кристийн Кыосалу

Костантино Вельянти, много лет работающий шеф-поваром ресторана Gianni, дает хорошие рекомендации всем поварам-любителям, и они прекрасно отражают принцип всей итальянской кулинарной культуры. «Будьте проще. Если сомневаетесь, пусть одного ингредиента будет меньше, чем больше. Еда - лучшее оружие в профилактике болезней. Правда в том, что мы то, что едим. Поэтому очень важно сблансированное питание и здоровый образ жизни. Поешь, и тебе станет лучше. Так говорят итальянцы, и с ними надо согласиться», - уверяет Константино.

Нежные десерты от ресторана Gianni обожают все

Кристийн Кыосалу

В течение итальянского месяца посетителей ждут не только гастрономические сюрпризы в Stockmann Delikatess, но и в других отделах, где представлены итальянские бренды.

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