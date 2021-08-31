Вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа возмутило поведение Раймонда Кальюлайда: что ты там открываешь?

В воскресенье, 29 августа, в Ласнамяэ открылся новый новый парк Тондираба. На открытие пришел и кандидат в мэры Таллинна, социал-демократ Раймонд Кальюлайд, который позже опубликовал в Facebook фотографию, где он перерезает красную ленточку. Это возмутило вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа.

«Что ты там открываешь? Ты не приложил к этому руку! Типичная ложь!» - написал Кландорф в комментарии к посту Кальюлайд. «Очень дешево! Кого ты там представляешь?» - продолжил вице-мэр.

Раймонд Кальюлайд сообщил Elu24, что он тоже заметил выступления Кландорфа. «Мне это очень сложно понять, потому что он был на открытии и у него было в весьма хорошее настроение! У меня тоже было хорошее настроение, мы поздоровались, и я думаю, что у нас там была теплая и приятная встреча», - рассказал Кальюлайд, кандидат в мэры Таллинна. «Не знаю, почему он так разозлился вечером», - добавил он.

«Думаю, он успокоится и напомнит нам, что в городе городскоое собрание принимает решения о бюджете города», - надеется Раймонд Кальюлайд.

«Городское руководство, и, возможно, господин Кландорф в какой-то мере занимались созданием парка, хотя, насколько мне известно, ни господин Кландорф, ни другие центристские чиновники, присутствовавшие на открытии парка, не являются ландшафтными архитекторами или строителями. Мы все политики, которые играют важную роль в городе, будь то члены городской управы или члены городского собрания - я думаю, что наш вклад в завершение строительства этого парка точно такой же», - считает Кальюлайд.

По словам Кальюлайд, открывшийся вчера парк Тондираба очень красивый. «К сожалению, вчера я не успел все посмотреть, но я обязательно погуляю и узнаю его поближе. Я понимаю, что мы постарались максимально сохранить природу, есть площадки для выгула собак, детские площадки - мне как родителю это очень приятно!» - говорит Раймонд.

Жители Ласнамяэ давно ждали открытия парка. «Парк был окружен садами, люди долгое время не могли здесь гулять, и вот, наконец, эти ограды убрали, и надеюсь, к сегодняшнему дню, все этому рады!»

«Думаю, Калле Кландорф тоже может быть счастлив! Может быть, он обеспокоен тем, что его баскетбольные клубы получают большую поддержку из городского бюджета, и я думаю, может быть, он обеспокоен тем, что, возможно, власть в городе изменится и что будет дальше с его баскетбольным клубом - может быть, они просто нуждаются в справедливом финансировании?» - задается вопросом кандидат в мэры Таллинна.

«Конечно, это вызывает у человека стресс!» - улыбается Кальюлаид и добавляет, что если Кландорф беспокоится о баскетболе, то пусть не волнуется! «Если мы сделаем Таллиннскую систему финансирования спорта справедливой и прозрачной, то выиграют и его баскетбольные клубы!»

Elu24 также обратился за комментарием к Калле Кландорфу, вице-мэру Таллинна, но пока получить ответ не удалось.