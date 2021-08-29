ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В Таллинне открылся уникальный парк Тондираба: горожане делятся своими первыми впечатлениями

«Парк Тондираба является уникальным как с точки зрения своих масштабов, так и возможностей для проведения свободного времени – причем не в контексте одного района, а всего города. Но что гораздо важнее – парк предназначен не только для людей, важное место там отводится и природе. Строительство парка осуществлялось таким образом, чтобы сохранить местное природное разнообразие, а его обитатели – животные, птицы и растения, не лишились своего дома. Все это делает парк Тондираба уникальным, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Заслуживает внимания также и тот факт, что парк Тондираба открывается в то время, когда Таллинн борется за титул Зеленой столицы Европы 2023 года, являясь уже финалистом конкурса».

При строительстве была сохранена природная часть парка, на которую приходится около 85% всей его площади. Сохранен лес и небольшие водоемы, а также флора и фауна этого места. В парке были высажены 32 вида деревьев и кустов. Строительный мусор, который можно было увидеть в парке еще до начала строительных работ – это часть истории парка. Мусор останется в парке и после открытия, поскольку со временем там сформировалась благоприятная среда обитания для ящериц.

В восточной части парка построены три моста. С каждого из них можно наблюдать за животными и растениями в их естественной среде. Одним из наиболее интересных объектов наблюдения являются живущие в пруду тритоны. Ради сохранения их среды обитания мост по большей части был построен в стороне от водоема.

Десятки тысяч квадратных метров отведены под луга, где посеяно около 50 видов растений. Семена полевых растений были собраны в Эстонии, то есть они наилучшим образом адаптированы к нашим условиям. В момент открытия парка растения будут находиться в стадии роста - лучше не ходить по лужайкам, чтобы не мешать их адаптации.

Зоны активного отдыха были распределены посреди растущего леса таким образом, чтобы они не оказывали влияние на видовое разнообразие парка. В парке также построена крупнейшая в странах Балтии спортивно-игровая зона площадью свыше 5,7 га. Общая протяженность беговых и пешеходных дорожек, а также лесных троп парка – 10 км, а отдельных велодорожек - около 2,5 км. В распоряжении посетителей парка также места для гриля, гамаки и пункт ремонта велосипедов. Оборудованы площадки для выгула собак.