«Решила проверить, все ли на самом деле так страшно»: Мария Юферева-Скуратовски создала аккаунт в TikTok

«Некоторые мои подписчики на Facebook очень боятся тикток и даже пугают им своих детей. Я решила проверить, всё ли на самом деле так страшно! Поэтому я - здесь, в самой чащи тиктока! Подписывайтесь на меня, вместе мы сумеем победить все страхи и найти выход из практически любого положения», - обратилось Мария к пользователям соцсети в одном из первых своих видео.

Напомним, что недавно Мария Юферева-Скуратовски сообщила, что в Ласнамяэ может появиться первый тикток дом. «Я осознаю, что социальные сети стали неотъемлемой частью жизнь подростков и молодежи. Для молодого человека эта достаточно простая и быстрая возможность стать популярным, получить поддержку и признание в обществе. Поэтому мы должны не запрещать и возмущаться «Куда мир катится?!», а научить молодёжь безопасному и ответственному сетевому поведению. Развивая тему профилактики сетевой травли, хорошим методом может стать технология замещения, когда негативные истории замещаются позитивным контентом, или разъясняющим, что травля неэтична и в конечном счете наносит вред не только жертве, но и её участникам. Эта информация может быть подана в виде не только развлекающего, но и полезного - познавательного и образовательного контента, формирующего дружественную среду», - отметила тогда Мария.