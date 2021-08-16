ВИДЕО ⟩ «Ты тот самый парень из Grossi, который снимает рекламу про снюс»: депутат узнала тиктокера по рекламе никотиновых подушечек

Тиктокеру бросили вызов - он должен снять видео с депутатом Рийгикогу. Блогер замечает, что на парковке в машине кто-то сидит. Ей оказывается Мария Юферева-Скуратовски. Депутат опускает окно и говорит: «А, ты тот самый парень из Grossi, который снимает рекламу про снюс».

Может ли в Ласнамяэ появиться первый ТикТок дом?

«В минувшую пятницу состоялась долгожданная встреча с творческой командой таллинских ТикТокеров, которые поделились идеей о создании в Таллинне первого в Эстонии ТикТок дома. Идея вызвала у меня противоречивые чувства», - написала Мария Юферева-Скуратовски в социальных сетях.

«Марк Ефимов, член правления молодежной организации Центристской партии, привел несколько причин, почему первый ТикТок дом мог бы быть открыт именно в Ласнамяэ. Во-первых, в этом районе живет больше всего молодежи. Во-вторых, ТикТок дом смог бы объединить русскую и эстонскую молодежь. В-третьих, ТикТок дом мог бы стать стартом в карьере для молодых людей, желающих развиваться в области креативной индустрии», - добавила Мария.

«Сразу отмечу, что эстонские веб-констебли подчеркивали, что сотрудничество с платформой ТикТок успешной назвать нельзя. На обращения об удалении нежелательного контента, который может навредить репутации человека, ТикТок реагирует не слишком охотно. 90% травли в последнее время происходит именно в сети. А дети и подростки зачастую оказываются в очень уязвимом положении из-за того, что опубликованное с ними видео, сделало их жертвами насмешек и издевательств.

С другой стороны, я осознаю, что социальные сети стали неотъемлемой частью жизнь подростков и молодежи. Для молодого человека эта достаточно простая и быстрая возможность стать популярным, получить поддержку и признание в обществе. Поэтому мы должны не запрещать и возмущаться «Куда мир катится?!», а научить молодёжь безопасному и ответственному сетевому поведению. Развивая тему профилактики сетевой травли, хорошим методом может стать технология замещения, когда негативные истории замещаются позитивным контентом, или разъясняющим, что травля неэтична и в конечном счете наносит вред не только жертве, но и её участникам. Эта информация может быть подана в виде не только развлекающего, но и полезного - познавательного и образовательного контента, формирующего дружественную среду.

Я бы хотела, чтобы каждый ТикТокер нес ответственность за то, что он делает или призывает делать других. Об этом и я говорила на встрече с таллиннскими Тиктокерами», - подчеркнула Мария Юферева-Скуратовски.