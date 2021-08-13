Лидеры и самодостаточные: нумеролог о людях, рожденных в пятницу, 13-го

«Лидеры, самодостаточные. Будут опираться на опыт предыдущих поколений, но, тем не менее, формировать устойчивую свою позицию. Будут независимы от мнения родителей, внешней среды. Нацелены на лидерские начала, управление. Могут хорошо взаимодействовать с внешним миром. И женщины, и мужчины, независимо от гендера», — утверждает специалист.

Григорий Кузнецов отметил — дети, рожденные в пятницу, 13-го, будут обладать большим запасом энергии и цифровым, знаковым мышлением, нацеленным на работу «в настоящем моменте».

«Это не стратеги и не перфекционисты. Они очень плохо проявлены в творчестве. Поле их деятельности — управление, проживание здесь и сейчас», — сказал он.

По мнению нумеролога, появившиеся в этот день на свет дети, буду склонны к гиперактивности. Также он считает, что их воспитание будет весьма непростым, пишет Пятый канал.