Пятница 13: как избежать неприятностей?

Суеверия гласят, что в пятницу 13 темные силы способны навредить людям, и от них нужно непременно защититься. Во все времена для этого использовались талисманы и заговоры, а также отказ от тех дел, которые могут повлечь за собой неприятности. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее подготовиться к энергетически сильному дню, чтобы уберечь себя и близких от казусов и проблем.
Пятница 13 — особый день, когда важно сохранять спокойствие и самообладание, отказаться от разрушительных действий и как можно меньше времени проводить среди большого количества людей. Следующие меры предосторожности помогут уменьшить риски: