Как чудо-сеть суши ворвалась в Таллинн и продолжает завоевывать эстонский рынок новинками

- Возможность употребления на месте сейчас есть, насколько мне известно, только в T1 и на Прийсле.
- Да, скоро будет еще объект, надеемся. Если кардинальных экономический потрясений не будет. И те объекты, которые запланировали открыть, надеюсь, откроем уже в этом году. Это будет и Таллинн, и пригороды. Очень рассматриваем другие эстонские города. Если не получится в этом, то будем в следующем году расширять географию и двигаться дальше.
- Вернемся к вокам. Какие сейчас есть вкусы?
- Если рассматривать воки, то нужно исходить от трех ключевых компонентов воков - разновидность лапши - у нас есть пшеничная и яичная, рисовая лапша, гречневая лапша Соба, есть на основе риса, плюс еще есть фунчоза. Это пять ключевых основ. Плюс второй компонент, который вы выбираете по своему вкусу - свинина, курица, говядина, морепродукты и овощные миксы. И третий - каким основным соусом заправить ваше блюдо. Если мы говорим о морепродуктах, то здесь очень вкусно будет использовать пшеничную или яичную лапшу под соусом Омаки. Если мы говорим о мясных воках - свинине или говядине - здесь, конечно, лучше использовать заправку с терияки.
- Насколько сильно улучшилось качество суши в Эстонии за время вашего существования?
- Даже у нас оно выросло очень сильно. Это не означает, что год назад мы делали что-то некачественно, мы стали более привычными эстонскому потребителю. Вы будете смеяться, но мы где-то сталкивались с жалобами, что в них много сыра. Это всегда так - на вкус и цвет товарища нет. Но если брать по линии, по которой сравнивают все, это, как правило: Филадельфия, Калифорния и Маки, мы изменили довольно много. Качество суши оно и у наших коллег (не люблю использовать слово конкуренты, я считаю, что это наши коллеги по станку, и тоже заслуживают уважения, я всегда за честное сотрудничество и конкуренцию, это движет весь рынок в целом вперед) изменилось. Я хочу вам сказать, что наши коллеги тоже улучшают рецептуру и следят за тенденциями. Сейчас запустилась линейка веганов, у нас есть и сеты, и роллы в этом меню. Это очень востребовано, особенно среди наших клиентов в Wolt и Bolt. Что еще изменилось? Мы очень много представили за год принципиально новых сетов, которые разрабатывались специально для эстонского потребителя.
- Позиция запеченных роллов и сетов у вас укрепилась. Очень востребованы?
- Эта позиция довольно-таки востребована. Почему? Многие наши клиенты, может быть, даже не знают, что мы не работаем с сырой рыбой, мы работаем только с маринованной. И в свете этого опасения у покупателей употреблять сырую рыбу, они заказывают запеченные суши. Это не только у нас, но и на рынке в целом очень востребовано. Клиент предпочитает термически обработанный продукт.
- Бывают ли проблемы с поставками морепродуктов?
- Мы довольно быстро нашли партнеров в Эстонии и с этим у нас проблем нет, очень надежные фирмы.