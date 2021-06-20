Как чудо-сеть суши ворвалась в Таллинн и продолжает завоевывать эстонский рынок новинками

- Что изменилось в вашем бизнесе за год, насколько увеличилось число кафе?

- Кафе у нас стало пять. Четыре в Таллинне и одно в Табасалу. Были разные периоды в течение прошедшего года. Когда-то было лучше, когда-то - хуже. К сожалению, мы снова пережили довольно жесткий локдаун, который повлиял на экономическую ситуацию и на платежеспособность людей в целом, поэтому это довольно нелегкий период в жизнедеятельности вообще всех компаний, общепита в частности. Это коснулось всех сфер экономики. И нас в том числе. Тем не менее, ни от каких своих планов мы не отказывались. Сейчас мы открыли наше кафе в формате «take-away» в торговом центре Nautica. Мы довольно много поработали с меню, чтобы понимать вкусовые привычки и желания эстонского потребителя. Это довольно разные вкусовые настроения и привычки, если сравнивать разные рынки и разные страны. Мы довольно плодотворно поработали этот год и не собирается ни в коей мере останавливаться.

- О поиске сотрудников в этот нелегкий период. Как это было?

- Очень тяжелая процедура сама по себе - поиск сотрудников, а главное - их обучение. Мы принципиально используем ручную прокрутку и самое главное - у нас полный «опен спейс», вы видите весь процесс приготовления, кто и как готовит ваши любимые суши. Это наша основная такая изюминка. Мы принципиально не используем роботов, а только людей для прокрутки роллов. Минус этой политики, к сожалению, заключается в довольно долгой подготовке персонала. И это довольно жесткая подготовка. У нас далеко не все из набранных в Эстонии ребят смогли остаться по разным причинам. Было много толковых и хороших. Очень многие не смогли работать в формате «опен спейс». Они хорошие повара, и будут хорошо работать где-то на закрытых кухнях, а не на открытой. Кто-то не смог справиться с темпом, в котором мы работаем. В большинстве своем ребята хорошо обучаются и продолжают работать в компании. К слову, процесс набора персонала и его обучение не прекращается у нас ни на минуту, потому что, говоря сейчас, мы в голове уже держим новые объекты, которые в скором будущем откроем. Поэтому, как бы там тяжело не было с экономической ситуацией, мы все равно реализовываем свои планы в Эстонии в такой мере, в какой они были изначально задуманы.

- Какие основные отличия вкусовых пристрастий жителей Эстонии от жителей, например, Украины?

- Те суши, которые у нас здесь, уже и нельзя назвать украинскими. Мы довольно много изменили в рецептах, меню отличается кардинально.

- Что поменялось в меню за это время? Расскажите о новинках.